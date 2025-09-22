Un chico llevó una pistola de aire comprimido a la escuela y desató el panico

La situación causó conmoción en la comunidad de la escuela. Personal del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI) intervino para controlar al menor.

Un nuevo caso de un chico con un arma en su colegio ocurrió este lunes en Guaymallén. En este episodio, el menor se presentó con una pistola de aire comprimido en la escuela 4-121 Técnicos Mendocinos de Villa Nueva.

El niño habría llevado el arma al colegio por, presuntamente, sufrir bullying en este establecimiento.

El pánico en la escuela Al notar la situación, los directivos del colegio siguieron el protocolo enmarcado en la Ley 9054 y solicitaron la presencia policial para controlar la situación.

En ese momento, se desató una conmoción en la institución educativa y en los padres de los alumnos, donde aún sigue muy presente el caso de la niña de La Paz que disparó un arma de fuego en su colegio.

Situación controlada Sin embargo, fuentes policiales detallaron a este medio que al momento de llegar al colegio, el personal policial se encontró con que el arma ya estaba en poder de las autoridades escolares y el adolescente en resguardado y a la espera de sus padres.