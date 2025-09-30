Al menos un fallecido y 38 desaparecidos tras el derrumbe de una escuela en Indonesia

Los equipos de rescate de Indonesia buscan a 38 personas que permanecen desaparecidas tras el derrumbe del lunes de un escuela islámica de la isla de Java , que ha dejado al menos un muerto, informan los equipos de emergencia.

En su última actualización, la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate de Indonesia indicó que hasta el momento hay al menos un fallecido , mientras que 101 personas han sido rescatadas y 38 permanecen desaparecidas.

De los rescatados, 77 fueron trasladados a hospitales de la zona con heridas de diferente consideración. Las autoridades indonesias no han precisado todavía las edades de los afectados.

Entre grandes bloques de hormigón y otros escombros, los equipos tratan de acceder a las zonas donde se cree que podrían encontrarse los alumnos que rezaban en la primera planta del edificio cuando este colapsó.

"Los equipos de rescate tratan de crear accesos para evacuar a las víctimas. El problema es que la situación del edificio es muy inestable y hay mucho material que retirar", dijo a EFE desde la zona el rescatista Tholib Vatelahan.

El derrumbe se produjo a las 15.35 hora local del lunes, cuando los estudiantes se encontraban rezando en el internado islámico Al-Khoziny, en la regencia de Sidoarjo, en la provincia de Java Oriental.

Los rescatistas cuentan con una excavadora en el caso de que sea necesario mover los escombros más pesados, según imágenes desde el lugar del siniestro.

Mientras, familiares de las víctimas se acercaron al lugar del incidente, donde las autoridades han publicado listas provisionales con los nombres de los supervivientes.

Las autoridades sostienen que el incidente se produjo mientras se llevaban a cabo obras en el cuarto piso.

Un grupo de operarios vertía cemento cuando el edificio colapsó, apunta el comunicado de BASARNAS.

"Se sospecha que los cimientos no eran lo suficientemente fuertes y que el edificio se derrumbó desde el cuarto piso hasta la planta baja", señalaron el lunes.

