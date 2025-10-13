La confesión de Nacho Antonio, uno de los campeones de Gimnasia: "¿Qué hago a esta hora...?"

El mediocampista de Gimnasia y Esgrima habló en MDZ Radio y contó una particular intimidad tras obtener el título de campeón de la Primera Nacional.

Luego de conseguir el tan ansiado ascenso a la primera división del fútbol argentino, el mundo Gimnasia y Esgrima vive horas de celebración y felicidad por el logro obtenido el sábado pasado en el estadio Ciudad de Vicente López tras derrotar por penales a Deportivo Madryn en la final del torneo de la Primera Nacional 2025.

Uno de los artífices de tremenda hazaña para la institución blanquinegra fue Ignacio Antonio, el mediocampista todoterreno del Lobo, quien fue una pieza fundamental en el desarrollo del torneo. Aún con las sensaciones a flor de piel por lo conseguido, el futbolista rosarino habló en Digamos Todo, por MDZ Radio FM 105.5 y, entre otras cosas, contó una intimidad que vive por estas horas.

El festejo de los jugadores tras el título de Gimnasia El festejo de los jugadores tras el título de Gimnasia Maru Mena / MDZ “Creo que este club tiene un proyecto y mantuvo una base, que en el fútbol eso es muy difícil. Me ha pasado de estar en equipos que todos los años van renovando jugadores y así es imposible conocerte con tus compañeros. Gimnasia mantuvo gran parte del plantel que jugamos la final el año pasado y yo se lo dije a Fernando Porreta, que había hecho un trabajo espectacular en mantener la base. Y bueno, acá están los frutos”, comentó el mediocampista.

Antonio también destacó el rendimiento del equipo y admitió que “nos empezó a caer la ficha cuando veíamos que los rivales jugaban de una forma, y cuando se enfrentaban con nosotros, cambiaban el sistema, cambiaban jugadores, cambiaban la forma de jugar. Entonces vos decís ´pará, nos respetan de verdad’”

“Gimnasia es un grande, no merecía estar ahí, pero bueno, creo que pusimos a Gimnasia a donde se merece y es algo histórico para el fútbol mendocino. Creo que quedamos en la historia grande del club”, sentenció el futbolista de 30 años.