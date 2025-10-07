La buena noticia para los hinchas de Gimnasia y Esgrima de cara a la final por el ascenso

Gimnasia y Esgrima juega la final en Vicente López ante Deportivo Madryn. Los dirigentes del Lobo trabajan para darle una mano a los hinchas.

Gimnasia y Esgrima finalizó primero en la Zona B de la Primera Nacional y se ganó su lugar en la final por el primer ascenso a la Primera División del fútbol argentino. Jugará ese encuentro ante Deportivo Madryn, ganador de la Zona A de la categoría.

Ese encuentro se jugará el próximo sábado 11 de octubre a las 17, en el estadio Ciudad de Vicente López, de Platense, con el arbitraje de Nicolás Ramírez y con la novedad de que habrá VAR.

Respecto a las entradas, que estarán a cargo de la Asociación del Fútbol Argentino, desde el Lobo confirmaron que este martes habrá novedades y serán comunicadas de manera oficial.

Mientras esto ocurre, la dirigencia de Gimnasia y Esgrima está trabajando para ofrecer a socios e hinchas servicios de transporte para que puedan viajar a un partido histórico de la institución.