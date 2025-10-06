Confirmaron la fecha y el estadio donde Gimnasia jugará la final ante Madryn
El equipo de Ariel Broggi está a 90 minutos del sueño de jugar en Primera. Los hinchas ya pueden planificar su viaje a la final.
Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará la final por el primer ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional ante Deportivo Madryn, luego de adjudicarse la Zona B del torneo tras el triunfo del pasado domingo frente a Defensores de Belgrano.
Tras horas de incertidumbre y especulaciones, se confirmó lo que había adelantado MDZ: la gran final se disputará el sábado 11 de octubre en el estadio Ciudad de Vicente López, de Platense. Confirmando así que el hincha del Lobo deberá viajar a Buenos Aires para seguir a su equipo en el partido más importante.
El encuentro decisivo se llevará a cabo a partir de las 17 y contará con la transmisión oficial de TyC Sports.
Cómo llegaron los equipos
Gimnasia accedió a la final tras adjudicarse la zona B de la Primera Nacional en una atrapante final que se definió en la última fecha, con cuatro equipos aspirantes a obtener tal objetivo: Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Caseros y Morón. El Lobo quedó primero con 63 puntos a tres del equipo cordobés. Logró los 34 puntos en 17 victorias y 12 empates. Apenas sumó cinco derrotas y se coronó como el mejor equipo de la categoría, teniendo en cuenta que su siguiente rival ganó menos.
De hecho, el equipo chubutense que busca jugar en la máxima categoría por primera vez en su historia ganó 16 partidos, empató 12 y perdió 6. Sumó 60 puntos y se quedó con la Zona A. Eso sí, lo hizo con una fecha de anticipación porque su inmediato perseguidor, Atlanta, quedó a 4 puntos en aquel momento. Ahora la distancia es de 5.