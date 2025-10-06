Confirmaron la fecha y el estadio donde Gimnasia jugará la final ante Madryn

El equipo de Ariel Broggi está a 90 minutos del sueño de jugar en Primera. Los hinchas ya pueden planificar su viaje a la final.

Gimnasia y Esgrima de Mendoza jugará la final por el primer ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional ante Deportivo Madryn, luego de adjudicarse la Zona B del torneo tras el triunfo del pasado domingo frente a Defensores de Belgrano.

Tras horas de incertidumbre y especulaciones, se confirmó lo que había adelantado MDZ: la gran final se disputará el sábado 11 de octubre en el estadio Ciudad de Vicente López, de Platense. Confirmando así que el hincha del Lobo deberá viajar a Buenos Aires para seguir a su equipo en el partido más importante.

El encuentro decisivo se llevará a cabo a partir de las 17 y contará con la transmisión oficial de TyC Sports.

¡Vamos por la gloria! #VamosLobo pic.twitter.com/8wCFfJb1kr — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) October 6, 2025

Cómo llegaron los equipos Gimnasia accedió a la final tras adjudicarse la zona B de la Primera Nacional en una atrapante final que se definió en la última fecha, con cuatro equipos aspirantes a obtener tal objetivo: Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Caseros y Morón. El Lobo quedó primero con 63 puntos a tres del equipo cordobés. Logró los 34 puntos en 17 victorias y 12 empates. Apenas sumó cinco derrotas y se coronó como el mejor equipo de la categoría, teniendo en cuenta que su siguiente rival ganó menos.