Djokovic venció a Munar y a las molestias físicas, y se clasificó a los cuartos del Masters 1000 de Shanghái

Novak Djokovic, con ciertas molestias en su tobillo, se impuso al español en 2 horas y 30 minutos y se metió entre los 8 mejores del certamen en China.

El tenista serbio Novak Djokovic (4°) superó en un partido durísimo al español Jaume Munar, para avanzar a los cuartos de final en el Masters 1000 de Shanghái. El máximo ganador de Grand Slams, que va en busca de su 41° título de Masters 1000, se impuso por 6-3, 5-7 y 6-2, luego de dos horas y 41 minutos de juego.

Djokovic superó a Munar y se metió entre los 8 mejores en Shanghái Pese al triunfo, al serbio se lo vio muy agotado físicamente y esto se pudo evidenciar cuando quedó tirado de cansancio en el suelo tras perder el segundo set. De todas maneras, se pudo recuperar para terminar llevándose el triunfo en el set definitivo, aunque su condición física es una incógnita de cara a las últimas rondas.

An UNREAL comeback



From off the ropes @DjokerNole somehow overcomes physical issues and sublime tennis from Munar as he wins 6-3 5-7 6-2 #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/jsVjSKdb1S — Tennis TV (@TennisTV) October 7, 2025 Su rival en los cuartos de final será el belga Zizou Bergs, sigue avanzando en la que ya es su mejor semana como profesional. En esta ocasión, sacó adelante un partido durísimo para ganarle a Diallo por 3-6, 7-5 y 7-6(8), en un encuentro donde levantó un par de match points en contra en el tie-break definitivo.

Rune, el otro clasificado a los cuartos El otro clasificado a los cuartos de final es el danés Holger Rune (10°), quien quiere reencontrarse con el nivel que lo hizo ser el número 4 del mundo allá por el 2023. El danés pudo sacarse de encima a un duro rival como lo es el francés Giovanni Mpetshi Perricard, quien pese a tener un juego prácticamente amateur desde el fondo de la cancha, es de los mejores sacadores del circuito.

World #11 into Masters QF #11 @holgerrune2003 battles past Mpetshi Perricard 6-4 6-7 6-3 for a spot in the Shanghai top 8!#RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/AMBu6mi8Br — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 7, 2025 Rune se llevó el triunfo por 6-4, 6-7(7) y 6-3, en un encuentro que se extendió durante casi dos horas y media. En los cuartos de final tendrá una buena oportunidad para seguir avanzando, ya que se enfrentará con el ganador del partido entre el neerlandés Tallon Griekspoor (27°) y el monegasco Valentin Vacherot.