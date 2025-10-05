Novak Djokovic sufrió de más, pero avanzó a octavos del Masters 1000 de Shanghái

El serbio Novak Djokovic derrotó al alemán Yannick Hanfmann en un partido exigente y se medirá en octavos de final con el español Jaime Munar.

Novak Djokovic tuvo que exigirse más de lo previsto para superar al alemán Yannick Hanfmann en su debut en el Masters 1000 de Shanghái. El serbio, poseedor de 24 títulos de Grand Slam, ganó por 4-6, 7-5 y 6-3 en dos horas y 43 minutos de juego, asegurando su lugar en los octavos de final del certamen chino.

Novak Djokovic sufrió pero derrotó a Hanfmann El partido comenzó cuesta arriba para Djokovic, que se vio sorprendido por la solidez de Hanfmann, de 33 años, quien se llevó el primer set gracias a su potencia en el saque, con trece aces, y firmeza en las devoluciones. El segundo parcial fue aún más complicado: el alemán mantuvo su agresividad, pero el serbio logró igualar el marcador en un cierre ajustado.

En el tercer set, el cuatro veces campeón del torneo mostró su jerarquía habitual. Con un 85% de efectividad en los puntos ganados con el primer servicio y un manejo impecable de los momentos clave, Djokovic terminó imponiéndose para avanzar a la siguiente ronda.

Con este triunfo, el serbio alcanzó las 112 presencias en octavos de final de un Masters 1000, igualando el récord de Rafael Nadal en esa instancia. En busca de los cuartos, se enfrentará al español Jaime Munar, que superó al japonés Yoshihito Nishioka en la ronda previa.