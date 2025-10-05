El nuevo jefe de Alpine explicó la arriesgada estrategia que dejó a Colapinto sin puntos en el GP de Singapur

Steve Nielsen, que debutó al frente de Alpine en reemplazo de Briatore, analizó la carrera y justificó la apuesta que dejó a Colapinto sin ritmo en el final.

El estreno de Steve Nielsen al mando de Alpine no fue el soñado. La escudería apostó por una estrategia “loca”, como la había definido Colapinto, pero la ausencia del auto de seguridad arruinó el plan y el argentino terminó 16°.

Franco Colapinto había anticipado que Alpine planeaba algo distinto para el GP de Singapur. Y así fue. La idea de ir a dos paradas, mientras todos los demás hacían una, podía rendir si aparecía el auto de seguridad. Pero nunca llegó. El argentino cayó en el clasificador sobre el final, sin ritmo y con los neumáticos medios destruidos, y terminó fuera de los puntos.

Steve Nielsen, que debutó como jefe de equipo en reemplazo de Flavio Briatore, dio su primera explicación tras la carrera. “Ha sido otra carrera difícil para nosotros, pero podemos sacar algunos aspectos positivos. Franco tuvo una buena salida y fuimos agresivos con la estrategia. Parecía prometedor, pero perdió ritmo al final con el deterioro de los neumáticos”, admitió el británico.

Sobre el desempeño de Pierre Gasly, que terminó último, Nielsen agregó: “Optamos por cambiar la puesta a punto y el suelo de su coche, lo que implicó una salida en boxes. Eso lo dejó en desventaja, pero hizo un buen stint inicial y después redujo la diferencia con los coches de adelante”.

A pesar de los resultados, el nuevo jefe de Alpine intentó mantener el ánimo en alto: “No es el resultado que pretendíamos, pero hay aspectos positivos. Llegamos a Austin con más optimismo sobre nuestra capacidad para rendir mejor en un circuito convencional. Podemos estar seguros de que vendrán mejores días”.