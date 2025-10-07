La F1 destacó la brillante largada de Franco Colapinto en Singapur y sorprendieron sus tiempos de reacción

La Fórmula 1 difundió los datos de la largada de Franco Colapinto en el GP de Singapur, en la que superó a tres autos en la primera curva.

La Fórmula 1 volvió a poner los ojos sobre Franco Colapinto. Aunque los Alpine siguen lejos de los puestos de vanguardia, el piloto argentino fue protagonista en la largada del GP de Singapur, donde desplegó uno de los mejores momentos del fin de semana.

Desde el puesto 16, el bonaerense de 22 años avanzó tres posiciones en las primeras curvas, dejando atrás al brasileño Gabriel Bortoleto, al Aston Martin de Lance Stroll y al Red Bull de Yuki Tsunoda. Su reacción fue tan rápida que la cuenta oficial de la F1 la destacó en redes, acompañada de un video con la frase: “¡Esas largadas de Franco Colapinto y Gabi Bortoleto en Singapur!”.

La espectacular largada de Franco Colapinto en Singapur Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/1975164130844721278&partner=&hide_thread=false Those launches from Franco Colapinto and Gabi Bortoleto in Singapore!



Insights powered by @awscloud #F1 #F1Insights #SingaporeGP pic.twitter.com/qIagnPCaFd — Formula 1 (@F1) October 6, 2025 Según los datos difundidos por la categoría, Colapinto tardó apenas 0.29 segundos en salir tras la luz verde, mientras que Bortoleto lo hizo en 0.37. En ese mismo lapso, el argentino pasó de 0 a 200 km/h en 5.23 segundos, contra los 5.32 del piloto de Sauber. Una diferencia mínima, pero suficiente para ganar el duelo en los primeros metros del circuito urbano de Marina Bay.

La reacción también fue celebrada por Alpine, que replicó el video con humor: “Franco realmente dijo: ‘¡Mira esto!’”. En las imágenes se ve la maniobra desde la cámara a bordo del A525, en la que el argentino aprovecha el espacio por la parte sucia para adelantar a sus rivales y meterse en la pelea.

Sin embargo, el ritmo del auto volvió a ser un obstáculo. Colapinto terminó 16°, la misma posición de partida, en una carrera que tuvo como ganador a George Russell. Pese a eso, el director del equipo, Steve Nielsen, rescató su desempeño: “Ha sido otra carrera difícil para nosotros, pero podemos sacar algunos aspectos positivos. Franco tuvo una buena salida, ganando posiciones en la primera vuelta, y desde el principio fuimos agresivos con la estrategia. Parecía prometedor, pero perdió ritmo al final con la degradación de los neumáticos”.