La confesión de Pierre Gasly sobre su Alpine tras quedar detrás de Colapinto en Singapur: "Últimamente no me..."

Pierre Gasly fue tajante sobre el rendimiento del A525 tras finalizar en la posición 19° y por detrás del argentino en el Gran Premio de Singapur.

Alpine cerró otro fin de semana para el olvido en el Gran Premio de Singapur. La escudería con sede en Enstone se fue sin sumar puntos del circuito callejero y nocturno de Marina Bay, tras el P16 de Franco Colapinto y el P19 de Pierre Gasly.

De esta manera, la escudería francesa sigue en el fondo de la tabla en el campeonato de constructores, que ya tiene como campeón a McLaren, con tan solo 20 unidades (todas conseguidas por el piloto francés). Sin embargo, en las últimas 5 carreras, Colapinto le ganó la pulseada en tres oportunidades a su compañero de equipo. Además, en la clasificación se impuso en 4 de 5.

La confesión de Pierre Gasly tras finalizar P19 en el GP de Singapur De cara a lo que será el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de Austin, Texas, Pierre Gasly dejó entrever algo de luz: “Sé que el equipo está trabajando excepcionalmente duro y todos sabemos que estamos lejos de donde deberíamos estar. Confío en que podemos hacerlo mejor en Austin que en las últimas carreras, donde las características del circuito no se han adaptado a nuestro paquete, especialmente por la falta de agarre y los baches, tan comunes en los circuitos urbanos. Seguiremos con la cabeza baja y centrados en mejorar nuestra posición actual", sentenció.

pierre gasly Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, no se siente cómodo con el A525 tras finalizar P19 en Singapur. Instagram @alpinef1team

No obstante, cuando habló sobre el rendimiento del A525 de Alpine, dejó en claro que no está dando la talla como se esperaba a principio de año: "Últimamente no me he sentido muy cómodo en el coche, por eso cambiamos la puesta a punto y el suelo (en Singapur) para intentar comprender mejor algunas cosas que nos beneficiarán de cara al futuro. Sabíamos que la carrera sería complicada y fue agradable tener algunas batallas, aunque no fuera por los puntos", lanzó.