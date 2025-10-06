Atento, Colapinto: Jack Doohan podría dejar Alpine para irse a otra escudería de la Fórmula 1

La continuidad de Jack Doohan en la Fórmula 1 podría tomar un giro inesperado. Con pocas certezas sobre su futuro en Alpine , está en conversaciones para sumarse a Haas como piloto de reserva para 2026, según informó el medio especializado Crash.

El australiano fue reemplazado por Franco Colapinto tras los primeros cinco GPs de 2025, donde mostró un andar discreto. Desde su llegada, el argentino se destacó, superando a Pierre Gasly en cuatro de las últimas cinco clasificaciones, aunque todavía no sumó puntos.

Ahora, la competencia interna de Colapinto es con el estonio Paul Aron, tester de Alpine , quien dejó una buena impresión en entrenamientos libres y pruebas, ubicándose incluso por encima de Doohan en consideración dentro del equipo.

Colapinto salió en defensa de Jack Doohan por el acoso que recibe en redes. Foto: Fórmula 1

Chris Medland, periodista especializado en F1, detalló que Mick Doohan, padre de Jack, fue visto junto a Ayao Komatsu, jefe de Haas , en el paddock de Singapur. Allí habrían negociado un posible pase como piloto reserva que incluiría la oportunidad de competir en la Super Fórmula japonesa junto a Toyota.

“Quiere estar en pista, no corre desde Miami, y busca opciones que le permitan seguir en movimiento”, explicó Medland en el podcast Pit Pass F1. La idea sería que Doohan mantenga actividad y fortalezca la estructura de Haas, dado que Ollie Bearman está cerca de una sanción por acumulación de penalizaciones y Ryo Hirakawa, actual reserva, tiene experiencia centrada en el WEC.

Con Alpine apuntando a Colapinto para la temporada 2026, Doohan evalúa opciones para no perder protagonismo en la F1 y seguir acumulando experiencia en pista.