En vivo: Independiente Rivadavia empata 0-0 frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda
Independiente Rivadavia visita a Racing en Avellaneda buscando frenar la racha negativa en el Clausura y enfocarse en llegar bien a la semi de Copa Argentina.
Independiente Rivadavia visitará a Racing Club este lunes desde las 21:00 en el Estadio Presidente Perón por la fecha 11 del torneo Clausura 2025.
La Lepra mendocina viene de tres partidos sin victorias en el Clausura: cayó 1-0 con Lanús y empató con Unión y Huracán. Marcha 13° en la Zona A con 10 puntos, pero su gran objetivo sigue siendo la Copa Argentina, donde se ilusiona con llegar a la final enfrentando a River en las semifinales.
La Academia quiere dejar atrás la eliminación ante River en cuartos de Copa Argentina y sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por los playoffs.