En vivo: Independiente Rivadavia empata 0-0 frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda

Independiente Rivadavia visita a Racing en Avellaneda buscando frenar la racha negativa en el Clausura y enfocarse en llegar bien a la semi de Copa Argentina.

Diego Bautista

El volante de la Lepra, Maximiliano Amarfil, disputa el balón ante el defensor mendocino de Racing, Marco Di Cesare.&nbsp;

Independiente Rivadavia visitará a Racing Club este lunes desde las 21:00 en el Estadio Presidente Perón por la fecha 11 del torneo Clausura 2025.

La Lepra mendocina viene de tres partidos sin victorias en el Clausura: cayó 1-0 con Lanús y empató con Unión y Huracán. Marcha 13° en la Zona A con 10 puntos, pero su gran objetivo sigue siendo la Copa Argentina, donde se ilusiona con llegar a la final enfrentando a River en las semifinales.

La Academia quiere dejar atrás la eliminación ante River en cuartos de Copa Argentina y sumar de a tres para no perder terreno en la pelea por los playoffs.

El minuto a minuto de Racing vs Independiente Rivadavia

