Un piloto de reserva de Alpine se fue a otro equipo y reveló cuánto tuvo que ver Colapinto: “No puedo negarlo”

Una de las sorpresas del último Gran Premio de Japón involucró a Ryo Hirakawa, quien era piloto de Alpine F1 Team, como Franco Colapinto, y quien terminó 12º en la primera práctica del viernes en Suzuka. El japonés condujo el auto de Jack Doohan y llamó tanto la atención que poco después de su buena performance se fue a otra escudería de la Fórmula 1.

Hirakawa, luego del fin de semana en Japón, acordó con Haas para convertirse en piloto de reserva del equipo estadounidense. En Alpine, Hirakawa compartía el rol con otros tres pilotos: además de Colapinto, también Paul Aron y Kush Maini. Y la “superpoblación” lo llevó a buscar otros rumbos.

A los 31 años, Hirakawa todavía sueña con ser titular en la F1. (Foto: archivo)

De hecho, esta mañana, consultado por Motorsport sobre su decisión de pasar a Haas, el piloto de 31 años no negó la incidencia de Colapinto. Aseguró que tenía “pocas posibilidades” de llegar a ser titular, ya que el pilarense parecía por delante en la consideración, y aceptó cómo influyó el ex Williams en su salida: “Sí, no puedo negarlo. Creo que es difícil de responder, pero creo que así es como se entendió, así que sí”.

Hirakawa además respondió las críticas que lo trataban de “demasiado viejo” para llegar a la Fórmula 1. “Creo que será cuestión de cuánto pueda hacerlo. Es fácil decir que soy demasiado viejo, pero quién sabe si puedo hacerlo bien o no, así que lo hago lo mejor que puedo. Hice un buen trabajo la semana pasada, así que sigo haciéndolo, y sólo me centro en mi trabajo”, se defendió.

El nipón, que ya corrió en Suzuka, volverá a sumar kilómetros en Bahréin este fin de semana. Conducirá el auto de Oliver Bearman en la FP1 y ya palpitó el desafío: “Creo que es una pista muy diferente a la de Suzuka, y es un tipo diferente de curva y de circuito. Con este calor extremo, creo que va a ser bastante diferente. Creo que tengo que adaptarme al coche y a la pista lo antes posible. De todas formas, estoy deseando hacerlo”, vaticinó.