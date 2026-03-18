Un expiloto de la Fórmula 1 llenó de elogios a Colapinto tras su gran 10° lugar en China: "Manejó con inteligencia"
Un excorredor del Gran Circo destacó el gran trabajo hecho por Franco Colapinto en el Circuito Internacional de Shanghái donde sumó su primer punto con Alpine.
Franco Colapinto causó sensación en el Gran Premio de China. El piloto argentino, que había tenido una gran clasificación y se quedó a 0.005 milésimas de meterse en la Q3, sumó su primer punto como piloto de Alpine al finalizar en el puesto 10° en el Circuito Internacional de Shanghái.
A pesar de que la carrera había comenzado de gran manera para el número 43 (llegó a estar 2° en el periodo del Safety Car), un choque con Esteban Ocon puso en jaque la posibilidad de puntuar en la segunda carrera de la temporada 2026. Sin embargo, tras el abandono de Max Verstappen a falta de 10 vueltas y el adelantamiento a Arvid Lindblad, el pilarense pudo meterse en el top 10.
Su gran carrera, que se caracterizó por muy buenos adelantamientos, defensas monumentales y una inteligente estrategia, le valieron los elogios de figuras de la Fórmula 1. Ahora, quien se sumó a esta lista fue Jolyon Palmer, piloto británico que participó de 35 GP con Renault entre 2016 y 2017 y actualmente se desempeña como analista del campeonato para F1TV.
El tremendo elogio de Palmer a Colapinto tras su histórico GP de China
"Estuvo bien. Tuvo la inteligencia para usar la velocidad cuando necesitaba usarla. También tuvo un poco de mala suerte con el momento del auto de seguridad, porque estaba rodando sexto al inicio", sentenció refiriéndose al momento en el que el pilarense optó por largar con los neumáticos duros, lo que lo forzó a atrasar su parada en boxes y quedarse afuera durante el período que duró el Safety Car.
De todas maneras, según opinó Palmer, más allá de las dificultades con las que se encontró, Franco Colapinto logró mantener el ritmo para así llevarse su primer punto como piloto de Alpine y el primero después de un año y medio en el Gran Circo: “Una carrera realmente muy buena de su parte. Un nivel de conciencia muy bueno. Obviamente fue embestido por Ocon, lo que le costó una mejor oportunidad de sumar más puntos", cerró.