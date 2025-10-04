La estadística que favorece a Franco Colapinto sobre Pierre Gasly para asegurar su futuro en Alpine
Colapinto sigue dando señales de crecimiento en Alpine. En Singapur volvió a quedar adelante de Gasly en la qualy y se acerca al segundo asiento para 2026.
Franco Colapinto continúa consolidándose dentro de Alpine. Este sábado, en la clasificación del Gran Premio de Singapur, el piloto argentino terminó 18°, aunque luego subió al puesto 16° por las descalificaciones de los Williams. Más allá del resultado, la actuación dejó un dato muy alentador para su futuro en la escudería francesa.
En las últimas cinco clasificaciones, Colapinto terminó por delante de Pierre Gasly en cuatro de ellas: Hungría, Italia, Azerbaiyán y Singapur. Solo en Países Bajos el francés logró imponerse. La tendencia muestra una evolución constante del argentino, que cada vez se adapta mejor al A525 y reduce la brecha con su compañero.
Franco Colapinto volvió a superar a Gasly en una clasificación
Aunque Alpine atraviesa una temporada de transición, los tiempos de Colapinto fueron casi idénticos a los de Gasly, quien es considerado por Flavio Briatore como “la piedra angular del proyecto”. Ese rendimiento sostenido podría ser clave al momento de definir la alineación del equipo para 2026.
El rendimiento del joven de Pilar generó entusiasmo entre los fanáticos, que destacaron en redes su constancia y madurez al volante. Con solo 21 años, Colapinto sigue acumulando argumentos para asegurarse su continuidad en la Fórmula 1.
La agenda del Gran Premio de Singapur
Este domingo largará 16° en el Circuito de Marina Bay, con el objetivo de seguir acercándose a la zona de puntos. La carrera del GP de Singapur se disputará desde las 09:00 y podrá seguirse en vivo por Disney+.