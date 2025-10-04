La estadística que favorece a Franco Colapinto sobre Pierre Gasly para asegurar su futuro en Alpine

Colapinto sigue dando señales de crecimiento en Alpine. En Singapur volvió a quedar adelante de Gasly en la qualy y se acerca al segundo asiento para 2026.

Franco Colapinto supera a Pierre Gasly en una estadística que podría ser clave para su futuro en Alpine.

En las últimas cinco clasificaciones, Colapinto terminó por delante de Pierre Gasly en cuatro de ellas: Hungría, Italia, Azerbaiyán y Singapur. Solo en Países Bajos el francés logró imponerse. La tendencia muestra una evolución constante del argentino, que cada vez se adapta mejor al A525 y reduce la brecha con su compañero.

Franco Colapinto volvió a superar a Gasly en una clasificación Colapinto quedó por delante de Gasly Franco Colapinto quedó por delante de Pierre Gasly en cuatro de las últimas cinco clasificaciones en la Fórmula 1. Foto: @DAZN_ES.

Aunque Alpine atraviesa una temporada de transición, los tiempos de Colapinto fueron casi idénticos a los de Gasly, quien es considerado por Flavio Briatore como “la piedra angular del proyecto”. Ese rendimiento sostenido podría ser clave al momento de definir la alineación del equipo para 2026.

El rendimiento del joven de Pilar generó entusiasmo entre los fanáticos, que destacaron en redes su constancia y madurez al volante. Con solo 21 años, Colapinto sigue acumulando argumentos para asegurarse su continuidad en la Fórmula 1.