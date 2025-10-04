Inter Miami goleó 4-1 a New England Revolution con ¡tres asistencias de Lionel Messi!

Lionel Messi volvió a brillar en la goleada 4-1 del Inter Miami ante New England Revolution en el antepenúltimo partido de la Temporada Regular de la MLS . El capitán argentino fue figura total con tres asistencias que encaminaron el triunfo en el Chase Stadium. Su equipo, dirigido por Javier Mascherano , se mantiene tercero en la Conferencia Este con 59 puntos y ya está clasificado a los playoffs.

El arranque tuvo susto para el local: Brendon Bye estrelló un cabezazo en el travesaño tras un centro de Carles Gil. Esa jugada despertó a las Garzas, que respondieron con tres chances seguidas y un gol anulado a Rodrigo De Paul por fuera de juego. Desde allí, todo fue dominio del Inter.

Messi empezó a encender motores con un remate que tapó Turner y una asistencia para Allende que derivó en el tanto invalidado. Minutos más tarde, bajo una lluvia intensa, el rosarino filtró un pase exquisito para dejar a Allende cara a cara con el arquero: 1-0 y delirio en Fort Lauderdale.

Ya en el cierre del primer tiempo, Messi volvió a ser protagonista. Primero le anularon un gol por offside de Alba, y después robó una pelota para asistir al lateral español en el 2-0 justo antes del descanso.

En el complemento, el Revolution descontó por intermedio de Dor David Turgeman, pero la respuesta fue inmediata: Busquets jugó con Messi, el 10 metió un pase largo perfecto y Allende firmó el 3-1. A los 62’, Jordi Alba selló el 4-1 definitivo.

Otro pase gol de Messi para el tanto de Jordi Alba

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/1974633683035320830&partner=&hide_thread=false GOOOOL DE JORDI ALBA.



SEGUNDA ASISTENCIA DE LIONEL MESSI EN EL PARTIDO Y EL @INTERMIAMICF LO GANA 2-0: pic.twitter.com/ofR1BhBbvy — MLS Español (@MLSes) October 5, 2025

Tadeo Allende convirtió un doblete

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/InterMiamiCF/status/1974642699811840226&partner=&hide_thread=false Grande Tadeoooo! Doblete del goleador pic.twitter.com/PykqRGjGIT — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) October 5, 2025

Jordi Alba también se anotó con un doblete

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MLSes/status/1974642436614803697&partner=&hide_thread=false ¡De Telasco Segovia para Jordi Alba!



Gran definición del español para conseguir su segundo gol de la noche: pic.twitter.com/9VANrtrVE5 — MLS Español (@MLSes) October 5, 2025

Con estas tres asistencias, Messi llegó a 17 en la temporada, apenas una menos que Anders Dreyer (San Diego FC), líder de la liga. Además, es el máximo goleador de la MLS con 24 tantos, confirmando su dominio absoluto.

El Inter Miami, que venía de dos partidos sin ganar, se recuperó justo antes del parate por fecha FIFA. Además, cabe destacar que el elenco rosado aún tiene un partido pendiente (11/10) ante Atlanta United, que podría mejorar su posición de cara a los cruces eliminatorios.

Messi viajará a la Argentina para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. El conjunto rosado cerrará la fase regular el 18 de octubre ante Nashville SC como visitante, sin su capitán.

El minuto a minuto de Inter Miami vs New England Revolution