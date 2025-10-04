Qué dijo Mascherano del rumor de una discusión con Messi en pleno partido de Inter Miami: "Fue un ida y vuelta por el..."

Javier Mascherano salió a hablar sobre los supuestos rumores de una discusión entre él y el astro rosarino tras la derrota frente al Chicago Fire.

El Inter Miami de Lionel Messi y Javier Mascherano buscará recomponerse de la durísima derrota que sufrieron el pasado martes por 3-5 ante el Chicago Fire en el Chase Stadium. Ahora, las Garzas se medirán este sábado a las 20:30 (hora de Argentina) frente al New England Revolution en condición de local.

A tan solo horas de lo que será un partido trascendental para el elenco de la Florida, ya que buscarán mantenerse entre los primeros puestos con el objetivo de revalidar la Supporters Shield, el Jefecito habló con los medios, salió a desmentir los rumores sobre un supuesto cruce entre él y Lionel Messi luego de la derrota frente a Chicago y dio detalles de lo que sucedió en realidad.

Qué dijo Mascherano del rumor de una discusión con Messi en pleno partido de Inter Miami "Sin problemas con Leo, salió que me estaba retando, se dice cualquier cosa. Estábamos hablando casualmente del bloque bajo en el que estaba Chicago. Si ves el partido, después de sus primeros dos goles hacen un bloque muy bajo y había poco espacio para encontrar entre líneas", comenzó.

"Fue un ida y vuelta del tema de espacios, porque ellos habían replegado muy bien y costaba mucho encontrar espacios entre líneas. Algo que yo estaba viendo y que luego en el vestuario tratamos de hablar", añadió.

Mascherano y un nuevo elogio a Lionel Messi. Foto: @WeAreMessi Mascherano desmintió un supuesto cruce con Lionel Messi. Foto: @WeAreMessi