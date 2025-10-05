El sincericidio de George Russell tras su victoria en el GP de Singapur: "Al principio estaba un poco..."

George Russell ganó de punta a punta el Gran Premio de Singapur en el circuito callejero de Marina Bay, pero reveló que al comienzo no la pasó tan bien.

George Russell ganó de punta a punta el Gran Premio de Singapur. El piloto de Mercedes, que había hecho la pole position, defendió de manera sublime el primer lugar en la largada y nunca le dio oportunidad a a Max Verstappen y a los dos pilotos de McLaren de alcanzarlo. De esta manera, el británico se llevó 25 puntos y ganó su segunda carrera de la temporada (Canadá, la anterior).

Tras el final de la carrera en el circuito urbano y nocturno de Marina Bay, el expiloto de Willams habló con los medios oficiales y festejó eufóricamente la victoria en el Gran Premio de Singapur: "Es una sensación increíble, , sobre todo después de lo que pasó hace un par de años", sentenció, recordando lo que vivió en 2023, cuando un choque sobre el final de la carrera le costó la chance de victoria.

Luego, lanzó una sorpresiva frase sobre Verstappen, ya que en un momento de la carrera, el neerlandés se le puso a 2 segundos y amenazaba con pasarlo en las siguientes vueltas: "Estoy muy agradecido al equipo, que ha hecho un trabajo increíble durante todo el fin de semana. Y muy feliz. Al principio estaba un poco nervioso cuando vi a Max con los neumáticos blandos", lanzó.

El análisis de Verstappen tras el segundo puesto en Singapur Por su parte, el tetracampeón del mundo, que finalizó en el segundo lugar y le recortó algunos puntos a los pilotos de McLaren hizo un tajante análisis de su rendimiento en Marina Bay: "El segundo lugar es el mejor resultado posible hoy", se sinceró.