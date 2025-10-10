Ariel Broggi a MDZ: "Vivimos para ganar y queremos completar nuestro objetivo"

El DT de Gimnasia, Ariel Broggi, habló en la previa de la final ante Deportivo Madryn, este sábado a las 17. Las sensaciones del entrenador mensana.

Ariel Broggi, DT de Gimnasia y Esgrima, habló en la previa de la gran final de la Primera Nacional, que se disputará este sábado a las 17 en el estadio Ciudad de Vicente López, ante Deportivo Madryn, por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

El entrenador mensana se mostró tranquilo, a la espera del juego que será dirigido por Nicolás Ramírez y que depositará al ganador en el fútbol grande de nuestro país.

"Estoy tranquilo, hasta la hora del partido que uno entra en modo intenso. Lo llevo con tranquilidad, hay que disfrutar los momentos, es un partido muy importante, hemos transitado un camino muy largo para llegar hasta acá", declaró el director técnico del Lobo.

Al mismo tiempo, destacó el camino transitado, aunque aclaró que van por todo: "Llegar a una final es muy difícil. Son 34 fechas donde vas a canchas totalmente diferentes a las tuyas. Vas a lugares que son complicados. Es muy valioso que el equipo esté en estas circunstancias, pero nosotros vivimos para ganar y queremos completar nuestro objetivo".

Por otro lado, se refirió a sus dirigidos, que ya están en Capital Federal a la espera del juego, y sentenció: "Los jugadores están bien, lo están llevando con tranquilidad y eso a uno también lo va dejando contento".