¡Gimnasia va por la gloria! El Lobo juega la final por el ascenso desde las 17

Gimnasia y Esgrima tiene esta tarde una nueva cita con la historia. La institución que supo ser protagonistas de los viejos nacionales y que hace tan sólo un puñado de años deambulaba por las cetegorías más bajas del ascenso , hoy puede regresar a los primeros planos. Puede cumplir el sueño de volver a codearse con los grandes, como marca su historia.

La cita será desde las 17, en cancha de Platense, el estadio Ciudad de Vicente López , con ambos públicos. El rival, Deportivo Madryn , equipo que quiere cambiar el rumbo del fútbol patagónico. El árbitro, Nicolás Ramírez , quien contará con la colaboración de Héctor Paletta en el VAR. El juego será televisado por TyC Sports .

EL Lobo , de la mano de Ariel Broggi se metió en la final gracias a una campaña espectacular en la que terminó con 63 puntos, por encima de todos en la Zona B de la Primera Nacional .

El conjunto dirigido por Leandro Gracián , mientras tanto, fue el mejor de la Zona A, tras sumar 60 puntos en 34 partidos.

La final tendrá 90 minutos y, en caso de igualdad, habrá 30 minutos de largarle y de persistir el empate, el ascenso se definirá por penales.

Los elegidos por Ariel Broggi

Gimnasia, por disposición del cuerpo técnico entrenó a puertas cerradas toda la semana y por ello, poco se puede saber a ciencias ciertas de lo que pondrá en cancha el entrenador, aunque seguramente el equipo no tendrá muchas modificaciones respecto a los 11 que vienen de derrotar a Defensores de Belgrano en la última fecha de la fase regular del torneo.

César Rigamonti será el arquero titular, sin dudas, mientras que en defensa parece que nada cambiará y los 4 del fondo serán Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra. En la mitad de la cancha Nahuel Barboza, Ignacio Antonio y Facundo Lencioni no se tocan, mientras que en la delantera Nicolás Romano y Nicolás Ferreyra tienen todos los números para ser titular.

Queda un lugar disponible. En el partido con el Dragón lo ocupó Mario Galeano, aunque el ex Tomba no sería de la partida. El DT piensa en un volante más para soltar a Romano. Ese lugar podría ser de Jeremías Rodríguez Puch o de Brian Andrada. De todas maneras, habrá que esperar hasta minutos antes del comienzo del encuentro para que Broggi confirme los 11.

Las probable formación

César Rigamonti; Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra; Ignacio Antonio, Nahuel Barboza, Facundo Lencioni, Brian Andrada o Jeremías Rodríguez Puch: Nicolás Romano y Nicolás Ferreyra.