Práctica y despedida: cuándo viaja Gimnasia a Buenos Aires y qué preparan los hinchas

El plantel de Gimnasia y Esgrima parte rumbo a Buenos Aires este jueves con la ilusión de miles de hinchas a cuestas. Esos hinchas que no solo lo acompañarán el sábado en el estadio Ciudad de Vicente López, sino que también lo harán este jueves.

Los dirigidos por Ariel Broggi viajarán este jueves por la tarde, previo encuentro en el Víctor Legrotaglie , desde donde partirán hacia el aeropuerto.

Es por eso que los hinchas y la institución organizaron un banderazo y caravanazo para apoyar a sus jugadores de cara al encuentro por el ascenso a la Primera División.

"Este jueves, todos juntos depedimos al plantel con un banderazo en el estadio y luego un caravanazo acompañando a los jugadores hasta el aeropuerto. ¡Porque Gimnasia somos todos! Un pasito más, Lobo", reza el texto de invitación a los hinchas en las redes oficiales del club.

El Lobo trabaja este jueves por la mañana en su estadio y luego viajará a Buenos Aires para el partido ante Deportivo Madryn , el viernes por la tarde, a las 17, en el estadio de Platense.

Este jueves, todos juntos despedimos al plantel con un banderazo en el Estadio y luego un caravanazo acompañando a los jugadores hasta el Aeropuerto. ¡Porque Gimnasia somos todos! Un pasito más , Lobo pic.twitter.com/SV6d5Sfx3Z

El DT Ariel Broggi decidió entrenar toda esta semana a puertas cerradas por eso no hay indicios del equipo que saldría a la cancha en la final, aunque por lo visto en los últimos partidos hay jugadores que serán una fija: César Rigamonti en el arco, la defensa con Facundo Nadalín, Diego Mondino, Imanol González y Franco Saavedra, Nahuel Barboza y Facundo Lencioni en la mitad de la cancha y Nico Romano y Nicolás Ferreyra en la delantera.

Resta saber si el entrenador volverá a poner a darle su lugar en el mediocampo a Nacho Antonio, que fue titular en el encuentro ante Defensores de Belgrano, pero que ha alternado en los últimos encuentros, y si Mario Galeano seguirá en el equipo titular o habrá un volante más en cancha, como Matías Muñoz o Brian Andrada.