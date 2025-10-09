¡Banderazo, caravanazo y una ilusión gigante! Así despiden los hinchas al plantel del Lobo

Los hinchas de Gimnasia despidieron al plantel con un banderazo en el Víctor y un caravanazo hasta el aeropuerto. ¡La ilusión blanquinegra parte a Buenos Aires!

El plantel de Gimnasia y Esgrima parte este jueves a Buenos Aires para disputar el sábado a las 17 a Deportivo Madryn en la final por el primer ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional. El encuentro se jugará en el estadio Ciudad de Vicente López, con la presencia de miles de hinchas mensanas.

Muchos de ellos, y algunos que no podrán estar en Buenos Aires, acompañan al plantel en la despedida que organizaron los propios hinchas junto a la institución.

Simpatizantes, con banderas, bombos y cantos, despiden con un banderazo al plantel en el Víctor Legrotaglie y luego los acompañarán con un carabanazo hasta el aeropuerto provincial, desde donde partirán rumbo a Capital Federal, para quedar concentrados allí a la espera de la final.