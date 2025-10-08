¡Atención! Se confirmó cómo y cuándo será la venta de entradas para los hinchas de Gimnasia

Este miércoles la comisión directiva de Gimnasia y Esgrima informó los detalles de la venta de entradas para la final del próximo sábado a las 17 horas ante Deportivo Madryn por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino.

Para ese encuentro histórico, que se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López , de Platense, los hinchas del Lobo deberán comprar sus entradas en las boleterías del club y sólo en efectivo , por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino .

La popular tendrá un costo de 20.000 pesos, mientras que la platea saldrá 35.000 pesos. Los menos de tres años no pagan entradas.

Se pondrán a la venta en esta instancia, 5000 plateas y 6000 populares.

La final por el primer ascenso tiene como protagonistas a Gimnasia y Esgrima, ganador con 63 puntos de la Zona B de la Primera Nacional, y a Deportivo Madryn, que con 60 puntos se quedó con la Zona A.

El encuentro se disputará el sábado a las 17 y el ganador del encuentro jugará la próxima temporada en la Primera División. Mientras que el perdedor se sumará a los equipos que avancen en el Reducido para ir en busca del segundo ascenso.

El árbitro del partido será Nicolás Ramírez y desde la AFA ya informaron que habrá VAR.