¡Atención! Se confirmó cómo y cuándo será la venta de entradas para los hinchas de Gimnasia
Este miércoles desde la dirigencia del club informaron los detalles de la venta de entrada para la final entre Gimnasia y Esgrima y Deportivo Madryn.
Este miércoles la comisión directiva de Gimnasia y Esgrima informó los detalles de la venta de entradas para la final del próximo sábado a las 17 horas ante Deportivo Madryn por el ascenso a la Primera División del fútbol argentino.
Para ese encuentro histórico, que se disputará en el estadio Ciudad de Vicente López, de Platense, los hinchas del Lobo deberán comprar sus entradas en las boleterías del club y sólo en efectivo, por decisión de la Asociación del Fútbol Argentino.
La popular tendrá un costo de 20.000 pesos, mientras que la platea saldrá 35.000 pesos. Los menos de tres años no pagan entradas.
Los días y horarios para poder comprar las entradas serán:
- Miércoles: de 14 a 20.30 hs.
- Jueves: de 10 a 20.30 hs.
- Viernes: de 10 a 17 hs.
Se pondrán a la venta en esta instancia, 5000 plateas y 6000 populares.
La final por el primer ascenso tiene como protagonistas a Gimnasia y Esgrima, ganador con 63 puntos de la Zona B de la Primera Nacional, y a Deportivo Madryn, que con 60 puntos se quedó con la Zona A.
El encuentro se disputará el sábado a las 17 y el ganador del encuentro jugará la próxima temporada en la Primera División. Mientras que el perdedor se sumará a los equipos que avancen en el Reducido para ir en busca del segundo ascenso.
El árbitro del partido será Nicolás Ramírez y desde la AFA ya informaron que habrá VAR.