La desafiante advertencia de una figura de la Selección de Francia de cara al Mundial 2026: "Argentina y España no nos dan..."

Un jugador de la Selección de Francia y de un grande de Inglaterra se refirió a los candidatos en el Mundial y habló de "vengarnos" frente a Argentina y España.

Las selecciones se preparan para una nueva fecha FIFA, en este caso la de octubre, y van tachando los días para el comienzo del Mundial 2026. Claro, ya se hace casi imposible no entrar en sintonía y la mayoría de las preguntas van referidas al torneo que se disputará en Estados Unidos-México-Canadá.

En ese contexto, el que se expresó al respecto fue William Saliba, una de las grandes figuras de la Selección de Francia y el Arsenal de Inglaterra. Sin embargo, la palabra del defensor, considerado como uno de los mejores del mundo en su posición, tomó gran trascendencia la desafiante frase que soltó al hablar de los grandes candidatos en la cita mundialista.

La picante advertencia de Saliba a Argentina y España para el Mundial 2026 En conferencia de prensa, un periodista le preguntó por la competencia con la Selección argentina y España, que llegan como favoritos, y el futbolista, sin muchas vueltas, contestó: "El Mundial es en ocho meses. Lo que nos diferencia de ellos es que ganaron las dos grandes competiciones antes: el Mundial 2022 y la Eurocopa".

No obstante, la declaración más picante de Saliba llegó justo después con una fuerte advertencia para las otras dos potencias de cara al Mundial. "No nos dan miedo. Si hacemos las cosas bien y nos clasificamos, creo que tendremos la oportunidad de vengarnos", sentenció el zaguero francés de 24 años.

La desafiante frase de William Saliba para Argentina y España de cara al Mundial. Esta especie de revancha de la que habla el jugador están vinculadas a las duras derrotas frente a ambas selecciones en los últimos años: la recordada final que coronó a la Scaloneta en Qatar 2022 y el 4-5 ante La Roja en semifinales de la Nations League 2025.