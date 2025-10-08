El motivo extrafutbolístico por el que el amistoso entre la Selección Argentina y Puerto Rico cambia de sede: de Chicago a Miami
La Selección argentina de Lionel Scaloni recibió la noticia del cambio de sede para el amistoso frente a Puerto Rico debido a un motivo insólito.
La Selección argentina comandada por Lionel Scaloni se prepara para disputar los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico por la fecha FIFA. Este viernes a las 21 (hora de Argentina) se medirá ante la Vinotinto en el Hard Rock Stadium de Miami y el próximo lunes se enfrentará al combinado de Centroamérica en Chicago.
No obstante, en las últimas horas, se confirmó la noticia de que el encuentro entre la Albiceleste y Puerto Rico cambiará de sede y finalmente se terminará jugando en el Chase Stadium de Miami. De todas maneras aún resta definir aspectos puntuales como horario, taquilla y logística de traslado, pero la noticia ya es un hecho.
La Selección argentina no jugará ante Puerto Rico en Chicago: el motivo
El principal motivo por el cual no se juega en la “ciudad azul” es por criterios de seguridad y logística debido a la ola de violencia que hubo el último fin de semana donde, según informó el departamento de policía de Chicago, se registraron más de 22 tiroteos que dejaron un saldo de 29 heridos y 4 muertos.
Las autoridades comunicaron que los hechos se registraron entre las 18:00 del viernes y las 23:59 del domingo. Entre las víctimas figuran tanto jóvenes como adultos, varios de ellos heridos por balas perdidas o por ataques efectuados desde autos en movimiento. Uno de los episodios más graves fue el de un hombre de 33 años que perdió la vida tras recibir dos impactos de bala en el pecho durante una pelea.
Ante todo esta escenario, la AFA y las autoridades estadounidenses se reunieron y consideraron que las condiciones de seguridad no estaban dadas para que el encuentro se dispute allí. Es por ello que tomaron la decisión de mudar la sede del partido y ahora se jugará en la casa del Inter Miami, garantizando un entorno más seguro y controlado para los dirigidos por Lionel Scaloni.