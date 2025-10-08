Fue campeón con Boca como jugador y ayudante de campo, la rompe como DT y sueña con volver al Xeneize: "Es un objetivo en mi carrera"

Un futbolista multicampeón con Boca tiene como gran objetivo en su carrera como entrenador volver a dirigir al cuadro de la Ribera.

Este sábado a partir de las 17:00 (hora de Argentina) en el estadio Ciudad de Vicente López se jugará la final por el primer ascenso de la Primera Nacional a la Liga Profesional entre Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn. El Auringero, que es dirigido por Leandro Gracián, multicampeón como futbolista y ayudante de Hugo Ibarra en Boca, buscará hacer historia e intentará ascender a la máxima categoría del fútbol argentino por primera vez en su historia.

A tan solo tres días del gran partido frente al conjunto mendocino, el Tano habló en diálogo con Radio La Red y se mostró con expectativas para afrontar el partido más importante de la historia del club de Chubut: “Estamos trabajando con mucha calma, reunidos, diagramando contenidos y ajustando detalles. Son momentos donde la serenidad es fundamental. La experiencia que tuve como futbolista me ayuda mucho. Sé lo que siente un jugador antes de una final, y trato de transmitir tranquilidad, porque si yo me altero, ellos lo perciben. El propio partido se lleva todo el estres de lo que es jugar una final”, sentenció.

El deseo de Leandro Gracián de poder dirigir a Boca Por otra parte, cuando le preguntaron sobre sus principales objetivos como DT, especialmente sobre la oportunidad de dirigir a Boca, Gracián no dudó y respondió: "Tengo que tener un determinado tiempo para ir con desafíos más grandes. Boca es un objetivo en mi carrera, pero dando los pasos con tranquilidad".

Leandro Gracián será titular mañana frente a Olimpo. Foto: Telám Leandro Gracián reveló que su sueño como DT es dirigir a Boca. Foto: Telám Leandro Gracián integró el equipo técnico de Hugo Ibarra, cuyo contrato fue rescindido por la dirigencia de Boca debido a una serie de resultados negativos. En marzo de 2023, tras una reunión entre los integrantes del Consejo de Fútbol, Juan Román Riquelme y el propio Ibarra en el predio de Ezeiza, se le informó que su etapa al frente del equipo había finalizado. Ante ello, cuando le consultaron sobre su polémica salida, se empatizó con su excompañero y lanzó: "Yo creo que se fue injusto con Hugo Ibarra, considerando que es de la casa y todo lo que ganó”.