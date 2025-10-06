El emotivo posteo de Verón para Miguel Ángel Russo en medio de su delicado estado de salud: "Mucha fuerza, Miguel"
Juan Sebastián Verón le dedicó unas sentidas palabras a Russo, su primer entrenador en Primera, en medio del difícil momento que atraviesa el DT de Boca.
Miguel Ángel Russo atraviesa un delicado cuadro de salud y las muestras de afecto hacia el entrenador de Boca se multiplican desde todos los rincones del fútbol argentino. Uno de los mensajes más sentidos llegó desde La Plata, firmado por alguien muy especial: Juan Sebastián Verón.
El presidente de Estudiantes de La Plata compartió en sus redes una foto de los años 90, cuando daba sus primeros pasos en el Pincha bajo la conducción de Russo. “Mucha fuerza, Miguel”, escribió la Brujita, acompañando el mensaje con un corazón rojo y la bandera del club.
El mensaje de Verón a Russo que emocionó a todo Estudiantes de La Plata
El lazo entre ambos va más allá del fútbol. Russo fue el entrenador con el que Estudiantes consiguió el ascenso a Primera División en 1995, y el técnico que le dio continuidad a un joven Verón que ya mostraba su talento. “El primer día que jugó marcó una diferencia abismal. Sebastián era un jugador completo, de toda la cancha”, recordaba Miguel en una entrevista con Cielosports en 2020.
“Todos nos hablaban mucho de él. Cuando entró, no salió más. Es un jugador distinto”, agregaba Russo sobre aquel chico que terminaría brillando en Europa y en la Selección.
El respeto era mutuo. En 2021, durante el programa Confesiones de TNT Sports, Russo compartió una emotiva charla con Juan Ramón Verón, padre de Sebastián y símbolo eterno del León. “Por ídolos como ustedes tenemos sentido de pertenencia a Estudiantes”, le dijo Miguel, antes de soltarle un sincero: “Vos sabés que te amo, Juan”.
Miguel Ángel Russo fue futbolista de un solo club, Estudiantes, hasta su retiro en 1988. Allí dejó una huella imborrable, la misma que hoy devuelve el cariño de una familia futbolera que le desea fuerza y recuperación.