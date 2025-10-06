El emotivo posteo de Verón para Miguel Ángel Russo en medio de su delicado estado de salud: "Mucha fuerza, Miguel"

Juan Sebastián Verón le dedicó unas sentidas palabras a Russo, su primer entrenador en Primera, en medio del difícil momento que atraviesa el DT de Boca.

El presidente de Estudiantes de La Plata publicó una foto de los 90 junto al DT de Boca, con quien logró el ascenso a Primera.

Miguel Ángel Russo atraviesa un delicado cuadro de salud y las muestras de afecto hacia el entrenador de Boca se multiplican desde todos los rincones del fútbol argentino. Uno de los mensajes más sentidos llegó desde La Plata, firmado por alguien muy especial: Juan Sebastián Verón.

El presidente de Estudiantes de La Plata compartió en sus redes una foto de los años 90, cuando daba sus primeros pasos en el Pincha bajo la conducción de Russo. “Mucha fuerza, Miguel”, escribió la Brujita, acompañando el mensaje con un corazón rojo y la bandera del club.

El mensaje de Verón a Russo que emocionó a todo Estudiantes de La Plata El mensaje de Verón a Russo El sentido posteo de Juan Sebastián Verón para Miguel Russo. @juansebastian.veron

El lazo entre ambos va más allá del fútbol. Russo fue el entrenador con el que Estudiantes consiguió el ascenso a Primera División en 1995, y el técnico que le dio continuidad a un joven Verón que ya mostraba su talento. “El primer día que jugó marcó una diferencia abismal. Sebastián era un jugador completo, de toda la cancha”, recordaba Miguel en una entrevista con Cielosports en 2020.

“Todos nos hablaban mucho de él. Cuando entró, no salió más. Es un jugador distinto”, agregaba Russo sobre aquel chico que terminaría brillando en Europa y en la Selección.