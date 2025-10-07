Los emotivos mensajes de apoyo para Miguel Ángel Russo de los clubes que dirigió

Luego de que Boca informara sobre el delicado estado de salud que atraviesa Russo, muchos de los equipos en los que dejó una huella se expresaron en redes.

Muchos de los clubes que dirigio Russo le dedicaron un mensaje de apoyo en este difícil momento.

Miguel Ángel Russo, a lo largo de los 36 años que lleva su carrera como director técnico, ha logrado ganarse el respeto de todo el fútbol argentino, su nombre trascendió las fronteras nacionales y supo dejar su huella en varios equipos del continente. Hoy, en medio del dificilísimo momento que atraviesa, todos velan por su salud.

Este lunes, Boca Juniors, que se había mantenido en silencio hasta el momento, informó finalmente mediante un comunicado oficial que el entrenador de 69 años se encuentra internado en su domicilio con un "pronóstico reservado", lo que dejó a las claras que su cuadro es mucho más delicado del que se pensaba días atrás.

Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón pic.twitter.com/cbdZCdDgvq — Rosario Central (@RosarioCentral) October 7, 2025 A raíz de conocerse públicamente este panorama, muchos de los clubes a los que dirigió comenzaron a expresarse en sus redes para enviarle mensajes de apoyo a Russo. Uno de los primeros fue Rosario Central, que compartió una foto suya durante su última visita al Gigante de Arroyito y escribió: "Fuerza, Miguel. Todo el pueblo Canalla está con vos, campeón".

¡Fuerzas Miguel! La Familia Pincha está con vos pic.twitter.com/nNyMPO0SA1 — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) October 7, 2025 Otro de los posteos destacados fue el de Estudiantes de La Plata, institución a la que no solamente dirigió en dos oportunidades (de 1994 a 1995 y en 2011), sino en la que también jugó durante toda su carrera como futbolista profesional, de 1975 a 1988. "¡Fuerzas, Miguel! ¡La Familia Pincha está con vos!", escribió el cuadro platense.

A su vez, también le dedicaron una publicación Lanús, club en donde debutó como DT en 1989, Millonarios de Colombia, con el que fue campeón del torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018, Universidad de Chile y Cerro Porteño de Paraguay, además de la AFA en su cuenta oficial.