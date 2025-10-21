Se recalienta el dólar en la antesala de las elecciones: el oficial se acerca al techo de la banda y el blue sube $20

A falta de cuatro ruedas para las elecciones, la presión sobre el dólar continúa pese a las intervenciones y el apoyo de Estados Unidos.

Quedan cuatro ruedas para las elecciones y la presión sobre el dólar no cesa, pese a las intervenciones y apoyo de Estados Unidos. Este martes, el dólar oficial mayorista cotiza a $1.488 y se acerca al techo de la banda que se ubica en $1.491.

En cuanto al dólar oficial minorista, en la pizarra del Banco Nación se ofrece a $1.505, una suba diaria de $20. Por el lado del blue, también sube $20 y de vende a $1.520.

La presión sobe el tipo de cambio continúa pese a las intervenciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, con la compra de pesos (venta de dólares), tanto en el mercado oficial como en el CCL.

Este martes, Bessent volvió a mostrar su apoyo al Gobierno de Javier Milei. Luego de anunciar el acuerdo para un fondo de estabilización cambiaria, expresó: "Los esfuerzos del presidente Javier Milei para revertir las décadas de declive de su país, derivadas del izquierdismo radical del peronismo, son cruciales. Argentina ahora tiene la oportunidad de alcanzar la libertad económica".

Aún así, pese al fuerte apoyo de Bessent el mercado se cubre en la previa de las elecciones y los inversores prefieren dolarizar sus carteras a cuatro ruedas de los comicios.