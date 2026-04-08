El riesgo país se desploma un 10% y coquetea con los 550 puntos básicos

El riesgo país retrocede en un contexto de mejora en los mercados globales por la tregua entre Estados Unidos e Irán.

El riesgo país cae más de 50 puntos en la jornada de este miércoles, en un escenario de mejora en el humor de los mercados globales tras la tregua por 14 días entre Estados Unidos e Irán.

En ese contexto, el índice que elabora el JP Morgan se ubica en 551 puntos básicos, luego de que el martes se ubicara en 610 unidades.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1,1%.