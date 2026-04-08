Mercado Pago lanzó una jugosa promoción: hasta cuándo podés aprovechar las 24 cuotas sin interés

En abril de 2026, Mercado Pago lanzó una nueva edición de su “Festival de Cuotas”, una campaña que permite financiar compras en hasta 24 cuotas sin interés en todo el país. La promoción inició el 6 de abril e incluye a más de 300 marcas de distintos rubros.

La propuesta apunta a ampliar las opciones de financiamiento dentro de la billetera. Para aprovechar el beneficio, los usuarios pueden pagar utilizando distintas herramientas del ecosistema:

Aunque Mercado Pago habilita hasta 24 cuotas sin interés, cada local decide en cuántos pagos aplicar la promoción.

El pago con QR sigue siendo la opción más utilizada, ya que está disponible en kioscos, supermercados, comercios de cercanía y grandes cadenas.

También se puede acceder a las cuotas sin interés con la tarjeta prepaga, cargando saldo en la cuenta, o utilizando la línea de crédito que Mercado Pago otorga directamente desde la aplicación.

La campaña incluye productos de múltiples categorías, con fuerte presencia de tecnología y electrodomésticos.

Entre los principales rubros se destacan:

Celulares, notebooks y smart TVs

Heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos

Indumentaria

Artículos para el hogar

Juguetería

Además, desde la plataforma señalaron que participan más comercios de los que aparecen destacados en la app, incluyendo retail, servicios y negocios de barrio.

Cuántas cuotas ofrece cada comercio

Si bien el foco está puesto en las 24 cuotas sin interés, no todos los locales ofrecen la misma financiación. Las opciones varían según el comercio:

Algunos brindan 12 cuotas

Otros llegan a 18 cuotas

Y varios alcanzan las 24 cuotas sin interés

Descuentos y beneficios adicionales

Además de la financiación, la campaña suma promociones en otros sectores clave del consumo diario.

Hay beneficios en:

Supermercados

Estaciones de servicio

Agencias de viajes

Restaurantes

Hasta cuándo dura la promoción

El Festival de Cuotas de Mercado Pago estará vigente hasta el 12 de abril de 2026. Durante ese período, los usuarios pueden acceder a financiación en hasta 24 cuotas sin interés en más de 300 marcas y aprovechar descuentos adicionales en distintos rubros.