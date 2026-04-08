Mercado Pago lanzó una jugosa promoción: hasta cuándo podés aprovechar las 24 cuotas sin interés
Mercado Pago activó su Festival de Cuotas durante los primeros días de abril. Qué podés comprar, cómo acceder y hasta cuándo dura la promoción.
En abril de 2026, Mercado Pago lanzó una nueva edición de su “Festival de Cuotas”, una campaña que permite financiar compras en hasta 24 cuotas sin interés en todo el país. La promoción inició el 6 de abril e incluye a más de 300 marcas de distintos rubros.
Festival de Cuotas de Mercado Pago: cómo acceder a las 24 cuotas sin interés
La propuesta apunta a ampliar las opciones de financiamiento dentro de la billetera. Para aprovechar el beneficio, los usuarios pueden pagar utilizando distintas herramientas del ecosistema:
- Código QR
- Tarjeta prepaga
- Crédito disponible en la app
El pago con QR sigue siendo la opción más utilizada, ya que está disponible en kioscos, supermercados, comercios de cercanía y grandes cadenas.
También se puede acceder a las cuotas sin interés con la tarjeta prepaga, cargando saldo en la cuenta, o utilizando la línea de crédito que Mercado Pago otorga directamente desde la aplicación.
Qué se puede comprar en el Festival de Cuotas
La campaña incluye productos de múltiples categorías, con fuerte presencia de tecnología y electrodomésticos.
Entre los principales rubros se destacan:
- Celulares, notebooks y smart TVs
- Heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos
- Indumentaria
- Artículos para el hogar
- Juguetería
Además, desde la plataforma señalaron que participan más comercios de los que aparecen destacados en la app, incluyendo retail, servicios y negocios de barrio.
Cuántas cuotas ofrece cada comercio
Si bien el foco está puesto en las 24 cuotas sin interés, no todos los locales ofrecen la misma financiación. Las opciones varían según el comercio:
- Algunos brindan 12 cuotas
- Otros llegan a 18 cuotas
- Y varios alcanzan las 24 cuotas sin interés
Descuentos y beneficios adicionales
Además de la financiación, la campaña suma promociones en otros sectores clave del consumo diario.
Hay beneficios en:
- Supermercados
- Estaciones de servicio
- Agencias de viajes
- Restaurantes
Hasta cuándo dura la promoción
El Festival de Cuotas de Mercado Pago estará vigente hasta el 12 de abril de 2026. Durante ese período, los usuarios pueden acceder a financiación en hasta 24 cuotas sin interés en más de 300 marcas y aprovechar descuentos adicionales en distintos rubros.