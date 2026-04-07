Wall Street: las acciones operan mixtas, mientras que los bonos caen y empujan el riesgo país al alza

Los bonos soberanos argentinos caen en Wall Street, mientras que las acciones oepran mixtas este martes.

Los bonos soberanos argentinos caen en Wall Street y empujan el riesgo país al alza que se aleja de los 600 puntos básicos. En tanto, los ADRs operan mixtos en la rueda de este martes.

Los mercados globales se mantienen alertas respecto a los acontecimientos en el conflicto en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un ultimátum a Irán para reabrir el estrecho de Ormuz con tiempo hasta este martes a las 20 hs de EE.UU. Desde Teherán respondieron: "Estamos dispuestos a morir".

La deuda soberana en dólares retrocede en la jornada de este martes, traccionada por el Global 2046 (-1,2%). En tanto, los bonos bajo legislación local operan en la misma tónica y caen hasta 0,7%.

El riesgo país sube y se ubica en 619 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 0,8%. Las acciones del panel líder operan mixtas, con subas en YPF (+1,2%) y la baja más destacada el papel de Supervielle (-3,9%).