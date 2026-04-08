El petróleo opera por debajo de los US$100 y las bolsas financieras se disparan tras la tregua

Tras le tregua por 14 días entre Estados Unidos e Irán , el petróleo baja y opera por debajo de la línea psicológica de los US$100. Por su parte, los principales índice de la bolsa de Asia cerraron con subas, las primeras reacciones del mercado con el cese momentáneo del conflicto en Medio Oriente .

El petróleo WTI, de referencia en EE.UU., cotiza a US$93,3. Mientras que el Brent se ubica en US$94 el barril.

"No obstante, que a pesar de que el precio del crudo esté cayendo con fuerza este miércoles, no creemos que, al menos por bastante tiempo, vuelva a situarse a sus niveles previos al inicio del conflicto ya que tanto la producción como la distribución tardarán en normalizarse en la región del Golfo Pérsico. Ello, sin duda, tendrá un efecto negativo en la inflación, al menos durante unos meses, hecho éste con el que deberán lidiar los bancos centrales", señalaron desde Link Securities, según publicó Investing.

Por el lado de los mercados financieros, los principales índices se disparan. En Asia, el índice Kospi de la bolsa de Seúl lideró las subas y cerró con un incremento del 6,8%. También registraron fuertes alzas suben el índice Nikkei de Tokio (+5,4%), el Hang Seng hongkonés (+3,1%) y la bolsa de Shanghái (+2,7%).

"Aunque la posibilidad de que la situación pueda volver a empeorar -esperamos picos puntuales de tensión en los próximos días-, dado el carácter impulsivo de las partes involucradas en las negociaciones y la distancia que les sigue separando, de momento los inversores celebrarán hoy el hecho de que se haya evitado el peor de los escenarios incrementando sus posiciones de mayor riesgo, lo que llevará a las bolsas y a los mercados de bonos a experimentar ’un fuerte rally de alivio’, rally que se verá favorecido por la fuerte caída del precio del petróleo", agregaron los especialistas en mercados financieros de Link Securities.

Europa y Wall Street

El verde en las bolsas asiáticas se espera se expanda al resto de los mercados.

En esa línea, los índices europeos también se disparan: el DAX alemán (+5,24%), el CAC parisino (+4,87%), el FTSE 100 londinense (+3,13%).

Por su parte, los futuros de Wall Street suben con fuerza en el premarket: el Russell 2000 avanza 3,8%, el Nasdaq 100 aumenta 3,5%, el S&P 500 gana 2,7% y el Dow Jones 2,5%.

"No descartamos que, tras un inicio muy alcista, los índices vayan, poco a poco, cediendo algo de lo ganado, por lo que recomendamos cierta prudencia a la hora de actuar. La situación en la región es mucho más positiva que el martes, pero todavía hay riesgo de que vuelva a empeorar según avancen las negociaciones y alguna de las partes involucradas no sienta que alcanza sus objetivos mínimos", cerraron los expertos.