Una de las economistas más escuchadas por el mercado lanzó una dura advertencia sobre el programa económico

La directora ejecutiva de la consultora EcoGo, una de las más escuchadas por el mercado, analizó los puntos flojos del porgrama económico del Gobierno.

La economista de la consultora EcoGo, Marina Dal Poggetto, una de las especialistas más escuchadas por el mercado, sostuvo que el "talón de Aquiles" del Gobierno es "el programa financiero" y que la economía crece a distintas velocidades.

Sobre el crecimiento de la actividad económica, aunque con varios sectores importantes en materia de generadora de empleo en retrocesos, Dal Poggetto expresó: "Claramente hay crecimientos distintos detrás de los promedios".

"El sector que más creció fue el agro. Detrás de eso tuviste la baja de subsidios impactándote en el producto, energía y minería que crece muchísimo pero que pesa poco en el producto, e intermediación financiera que creció mucho. La construcción, la industria y el comercio siguen cayendo", explicó en diálogo con el stream Gelatina.

Dólar y tasas de interés Respecto a la dinámica del dólar y las tasas de interés, la economista sostuvo que "el cambio de régimen opera desde una economía con una tasa de interés que era positiva y con una brecha cambiaria que comprimió".

"Tenés un dólar que bajó $100 desde el pico electoral y tenés una inflación que en los últimos 4 meses corre cerca del 3% por mes. Si la inflación bajara del 3% al 2%, todavía tu tipo de cambio se sigue atrasando. El uso del dólar como ancla le permite al Gobierno bajar la tasa y tratar de volver a normalizar el crédito desde niveles de mora muy altos", expresó.