El dólar blue tuvo una leve baja y cerró por debajo de los $1.400

El dólar oficial no tuvo cambios, pero el dólar blue volvió a caer y sigue cotizando debajo de la línea de los $1.400.

El dólar oficial cerró este martes en $1.365 para la compra y $1..415 para la venta en la cotización de Banco Nación, sin cambios respecto del cierre de ayer. La cotización de la divisa estadounidense operó sin cambios, al tiempo que en el resto de sus segmentos -salvo los financieros- se mantuvo por debajo de los $1.400.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.415 y $1.472 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

El dólar mayorista cerró a $1.396,5 con una suba de 0,3%, al tiempo que se mantiene la “pax cambiaria” en medio de las incertidumbres por el conflicto en Medio Oriente.

dolar-blue-billetes-divisas-dolares Dólar Archivo MDZ Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP subía 0,27% hasta $1.430,6, y el CCL (Contado Con Liquidación) hacía lo mismo hasta los $1.486,4.