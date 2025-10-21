Cuál es la fiesta casi desconocida en una bodega que abre la Vendimia de Mendoza

En Mendoza ya se respira aire de vendimia y la primera fecha del calendario es la Fiesta de la Flor de la Vid. Se trata de un evento de alto nivel en una coqueta bodega que promete vinos seleccionados, la mejor gastronomía local, la presentación en vivo del dúo Baglietto-Vitale y fiesta toda la noche con DJs en vivo.

Con la llegada de la primavera y el despertar de los viñedos, Mendoza se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Provincial de la Flor de la Vid, que este año se celebrará el 1 de noviembre en la bodega Iaccarini de San Rafael .

Por ley provincial, esta celebración marca oficialmente el inicio del calendario de la Fiesta Nacional de la Vendimia , convirtiéndose en el primer gran evento del ciclo vendimial mendocino.

La fiesta , también instituida por ley como celebración provincial, simboliza el comienzo del ciclo productivo de la vid: el momento en que las flores anticipan los racimos que darán vida a los vinos mendocinos. Se trata de una jornada que reúne a productores, trabajadores, artistas y autoridades, en una conjunción de cultura, fe y trabajo de la tierra.

El espectáculo central estará a cargo de Baglietto-Vitale, el reconocido dúo integrado por Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, dos referentes indiscutidos de la música argentina. Su propuesta artística fusiona repertorios clásicos del rock nacional, el tango, el folclore y la canción urbana, en un recorrido que combina virtuosismo musical y sensibilidad poética, ideal para el marco emotivo que representa esta celebración.

bodega Iaccarini La Fiesta de la Flor de la Vid abre el calendario de la Vendimia. Bodega Iaccarini

Una fiesta con 12 años de tradición

Gabriela Testa, presidenta del Ente Mendoza Turismo, expresó que esta fiesta, que nació hace 12 años, le da un verdadero sentido federal a la Fiesta de la Vendimia. “Esta Fiesta de la Flor de la Vid permite que San Rafael se sume, también, como una locación, de nuestra Fiesta Mayor”, enfatizó Testa.

Por su parte, el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, señaló que con esta celebración “se abre el fuego de la Fiesta Nacional de la Vendimia, en su aniversario 90, con la importancia de transitar hacia la fiesta más importante y más antigua de la Argentina”.

brindis

“A lo largo de estos meses, vamos a tener distintos anuncios, que tendrán que ver con distintas propuestas que vamos a ir ofreciendo y por supuesto que hacen a la celebración de los 90 años de la fiesta”, agregó Gareca.

En tanto, Alejandro Flores, gerente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael destacó que este año la fiesta contará con la participación de veinte bodegas, además de dos DJs, gastronomía local y un gran espectáculo, con Baglietto-Vitale.

Lugar, hora y entradas

La edición 2025 de la Fiesta de la Flor de la Vid contará con degustación de vinos, gastronomía, DJs en vivo y la presentación del dúo reconocido internacionalmente Baglietto – Vitale.

Las entradas tienen un valor de $70.000, se pueden adquirir en 3 cuotas sin interés con BNA+ o en efectivo en la sede de la Cámara (Av. El Libertador 78, de San Rafael) o vía transferencia bancaria. Para más detalles para comprar la entrada comunicarse al +5492604404500