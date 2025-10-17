Los polémicos comentarios de Baby Etchecopar sobre el baile de Nancy Pazos: "Parece..."

El conductor de Basta Baby opinó sobre la participación de la periodista en una fiesta que se llevó a cabo la semana pasada.

Recientemente, Nancy Pazos fue noticia por su participación la fiesta Pop Hereje. Vestida con un body verde brillante, tacos altos y una corona, la periodista se destacó en el escenario bailando y, quienes se encontraban allí, compartieron el momento a través de las redes sociales.

El clip se volvió viral en Internet y generó tanto halagos como críticas. De hecho, Roberto Piazza apuntó contra la comunicadora con un fuerte comentario en un posteo de Instagram: "Pobre mina, lo que lleva el fracaso y que te dejen por otra mujer divina como Analía Maiorana, da pena".

Nancy Pazos 3 La comunicadora participó en la fiesta Pop Hereje. Instagram Nancypazos. Ahora, fue el turno de Baby Etchecopar. En Basta Baby, el conductor mencionó que se había originado un debate entre sus compañeros por este tema y aprovechó el momento para opinar al respecto.

"Hay una discusión en la que dicen que Nancy Pazos tiene derecho a bailar. Otro dice 'tiene hijos'. Bueno, cada uno hace lo que quiere", aseguró el periodista.

Esto fue lo que dijo Baby Etchecopar sobre el baile de Nancy Pazos Baby Etchecopar Opinó Sobre El Baile De Nancy Pazos Sin embargo, Etchecopar dejó en claro qué fue lo que no le gustó de la presentación de Nancy Pazos: "Lo que no me gusta es el braguetazo, me parece innecesario".