El SMN emitió alertas por tormentas en el norte del país: cómo estará el domingo Día de la Madre

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió este viernes por la tarde alertas por tormentas de variada intensidad que afectarán el norte del país durante este sábado, en especial en la provincia de Jujuy. Según el pronóstico, se esperan lluvias fuertes, algunas localmente severas.

En algunas zonas, podrían estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que superarían los 90 km/h.

En las áreas bajo alerta naranja, las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar entre 60 y 100 milímetros, mientras que en las regiones con nivel amarillo se prevén entre 30 y 50 milímetros, pudiendo superarse de forma puntual.

El domingo 19 de octubre, cuando se celebre el Día de la Madre en Argentina , el tiempo acompañará los festejos en la mayor parte del territorio nacional. Tras una semana marcada por lluvias y el paso de un sistema frontal, se espera un cambio de tendencia con condiciones estables y temperaturas en ascenso.

Las precipitaciones quedarán restringidas al extremo noroeste argentino, mientras que en el resto del país predominarán el sol y el buen tiempo. En el centro y norte del territorio, la circulación de vientos del norte favorecerá un incremento térmico, en Córdoba, Santa Fe, y las provincias del NOA.

El único factor a considerar será el viento norte, que podría soplar con ráfagas de entre 40 y 60 km/h en el sur de Córdoba, La Pampa y el sudoeste bonaerense. Aun así, las condiciones generales serán favorables para actividades al aire libre y celebraciones familiares.