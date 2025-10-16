El SMN lanzó un alerta por tormentas severas con ráfagas y granizo en el noreste del país

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta naranja para el noreste argentino ante la llegada de tormentas fuertes a severas que podrían provocar impactos significativos durante este viernes. Las provincias de Misiones, el norte de Corrientes y los sectores orientales de Chaco y Formosa serán las más afectadas.

Los pronósticos prevén acumulados de entre 70 y 100 milímetros, e incluso valores más elevados en algunos puntos. Las tormentas podrían estar acompañadas por intensa actividad eléctrica, granizo y ráfagas que superarían los 100 km/h.

Este fenómeno se debe al avance de un frente frío que interactúa con una masa de aire cálido y húmedo instalada en la región, creando un escenario propicio para el desarrollo de tormentas de gran magnitud. Según los especialistas, la mayor intensidad se registrará en las primeras horas del viernes.

Otras áreas cercanas, como el centro y sur de Corrientes, el norte de Misiones, el oeste de Chaco, Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Jujuy, permanecen bajo alerta amarilla. Allí también podrían darse lluvias y tormentas, aunque más aisladas y con menor severidad.

El sistema frontal también provocará inestabilidad en el centro del país, afectando a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y parte del norte bonaerense, aunque con precipitaciones más débiles y sin características extremas.

Hacia el sábado, el frente se desplazará hacia el norte, manteniendo la probabilidad de lluvias en el NOA, especialmente sobre Jujuy, Salta y Tucumán.

Con el ingreso de aire más frío y el cambio de viento al sur, se espera una mejora paulatina del tiempo y un descenso térmico que traerá algunos días de estabilidad.

Sin embargo, los meteorólogos anticipan que hacia mediados de la próxima semana podría regresar la inestabilidad en el centro del país, reactivando las lluvias y tormentas que volverían a extenderse hacia el norte argentino.