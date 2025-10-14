El SMN anticipa un frente frío con vientos y tormentas en varias provincias

El SMN señala que,, desde este miércoles, un sistema frontal avanzará desde el sur con lluvias y tormentas. Además, rige un alerta por vientos fuertes.

Después de varios días de estabilidad atmosférica, un nuevo frente frío marcará un giro en las condiciones del tiempo en Argentina. Según precisó el SMN, un sistema ingresará desde el sur durante el miércoles, provocando lluvias aisladas y un descenso progresivo de la temperatura.

Las primeras señales de inestabilidad se observarán en el sudoeste bonaerense y el centro de La Pampa, donde podrían producirse chaparrones breves y dispersos. El desplazamiento del frente será gradual, avanzando hacia el centro del país el jueves, aunque con una limitada presencia de humedad en la atmósfera, lo que reducirá la posibilidad de tormentas severas.

Durante esa jornada se esperan precipitaciones débiles en sectores de San Luis, Córdoba, Santa Fe, el norte de Buenos Aires y Entre Ríos, con registros más significativos en el noreste argentino. Las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y Misiones podrían registrar tormentas localmente intensas, con acumulados de lluvia más importantes”, precisó el portal especializado Meteored.

El viernes, el frente continuará su avance hacia el norte, generando lluvias más generalizadas que afectarán tanto al NEA como al NOA, extendiéndose también a parte del litoral y del centro del país. Las tormentas podrían ser puntualmente fuertes, pero de carácter irregular, mientras que en Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se prevén chaparrones aislados.

El SMN lanzó un alerta por vientos fuertes En paralelo, el SMN emitió alertas por ráfagas intensas y viento zonda a partir del miércoles. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene alerta amarilla por viento Zonda en el sur de Mendoza, con ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h, provocando reducción de visibilidad, aumento de temperatura y baja humedad relativa. También se advierte por fuertes ráfagas del norte en San Luis, Catamarca y el sur de La Rioja.