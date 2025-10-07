El SMN emitió alertas por lluvias y nevadas en el sur del país mientras el calor llega al AMBA

El SMN emitió alertas por lluvias y nieve en Chubut y Santa Cruz, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires se prevé un ascenso térmico el sábado.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este martes distintas alertas. Uno de los avisos es amarillo por lluvias intensas en sectores de la provincia de Chubut, al tiempo que advirtió por nevadas fuertes en el sur de Santa Cruz. Mientras tanto, en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se espera un marcado ascenso de la temperatura.

Según el informe del organismo, la región cordillerana será afectada por lluvias persistentes de variada intensidad, con acumulados que podrían alcanzar entre 20 y 30 milímetros, e incluso superar esos valores en zonas puntuales. En sectores altos, no se descarta la posibilidad de mezcla de lluvia y nieve.

El fenómeno comenzará a desarrollarse desde la tarde del miércoles 8 y se extenderá hasta la mañana del jueves 9, aunque podría continuar con menor intensidad en horas posteriores.

Por su parte, en Santa Cruz se prevé un nuevo episodio de nevadas intensas en plena primavera. Las áreas cordilleranas de Lago Argentino, Lago Buenos Aires y Río Chico serán las más afectadas, con acumulaciones que podrían oscilar entre 30 y 40 centímetros, superando en algunos puntos esos valores. En zonas bajas, la precipitación podría presentarse en forma de lluvia o mezcla de agua y nieve.

El SMN pronostica calor en el AMBA En contraste con el panorama sureño, en el AMBA y gran parte del centro del país el tiempo irá mejorando con temperaturas en ascenso. Para el miércoles 8 se espera una máxima de 25°, el jueves 27° y el viernes 28°, alcanzando el pico de calor el sábado 11 con 29 grados y cielo parcialmente nublado.