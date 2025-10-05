Alerta amarilla por viento y tormentas en más de cinco provincias: cuáles son y hasta cuándo rige según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas y fuertes vientos que afecta a más de cinco provincias argentinas, incluyendo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Las provincias afectadas son el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, el sur de Santa Fe, Corrientes, San Luis, La Pampa, San Juan, La Rioja, Córdoba y Santiago del Estero.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó este domingo la alerta amarilla por tormentas y vientos intensos que afectan a gran parte del territorio argentino. Según el organismo, los fenómenos meteorológicos podrían provocar interrupciones temporales en actividades cotidianas y representar cierto riesgo para la población.

En qué provincias rige el alerta amarilla Entre las regiones más comprometidas se encuentran el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), parte de la Costa Atlántica, el norte y oeste de la provincia de Buenos Aires, Entre Ríos, el sur de Santa Fe, Corrientes, San Luis, La Pampa, San Juan, La Rioja, Córdoba y Santiago del Estero. En todas ellas rige la advertencia de nivel amarillo, que contempla “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño”.

mapa_alertas (7) SMN

El SMN informó que en el norte bonaerense, el sur santafesino y el este cordobés persistirá además una alerta por vientos. Se esperan ráfagas provenientes del sector sur, con velocidades de entre 35 y 50 kilómetros por hora, y picos que podrían superar los 75 km/h. “Se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, advirtió el organismo en su último comunicado.

Cómo continuará el tiempo durante la semana en el AMBA Respecto a cómo continuará el clima en el AMBA, el pronóstico extendido indica que las condiciones comenzarán a mejorar desde el lunes. Aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado, se prevé una baja en la temperatura y una disminución paulatina de la intensidad del viento. Durante la madrugada, las ráfagas podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, pero tenderán a reducirse hacia la tarde.