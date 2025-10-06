Más calor, sol y humedad: cómo estará el tiempo esta semana en Buenos Aires, después de la lluvia

El fin de semana, el paso de un sistema frontal en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) produjo el paso de lluvias y ráfagas intensas de vientos en distintos puntos de la Ciudad y la provincia. Sin embargo, esta semana, el tiempo comenzaría a mejorar progresivamente, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) .

Según indicó el organismo nacional, este lunes 6 de octubre, la jornada estará fresca y el cielo, algo nublado. En el sitio oficial, el SMN informó que la temperatura mínima fue de 9°, mientras que se prevé una máxima de 18°. Para la tarde persiste una baja probabilidad de chaparrones, por lo que no se descarta alguna precipitación acotada en sectores, aunque el escenario dominante apunta a una lenta estabilización.

Así estará el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires esta semana, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

El cambio más notorio comenzará a sentirse a partir del martes. La circulación del viento rotará de manera progresiva hacia el oeste, una situación que permitirá el ingreso de aire más templado sobre la franja central del país, según explicaron los expertos de meteorología.

En ese contexto, la mínima se mantendría alrededor de 10 °C y la máxima alcanzaría valores cercanos a 23 °C. El cielo se presentará mayormente despejado y no hay probabilidades de lluvia.

Desde el miércoles, el incremento de la temperatura máxima de la tarde se volverá más marcado. Las máximas superarán los 25 °C y las mínimas quedarán cerca de los 13 °C. Esta evolución implicará un retorno a condiciones acordes a la etapa primaveral, luego de un fin de semana con inestabilidad y un descenso térmico asociado al pasaje frontal.

Captura de pantalla 2025-10-06 083701 El sitio Meteored prevé un 30% de probabilidades de lluvia para el próximo domingo. Meteored

Durante la segunda mitad de la semana se prevé un aumento de la amplitud térmica, con mañanas relativamente frescas y tardes cálidas en el área metropolitana. Entre el jueves y el viernes, las máximas podrían ubicarse en torno a 28 °C, en tanto que las mínimas no bajarán de los 15°.

El fin de semana las condiciones se mantendrían, con un leve descenso de la temperatura para el domingo 12 de octubre, día en el cual la máxima estimada es de 21°. Asimismo, el cielo volvería a presentarse mayormente nublado. Por su parte, el sitio Meteored marca un 30% de probabilidad de precipitaciones para el último día de la semana, mientras que el SMN, no advierte el fenómeno aún.