Calor en Mendoza: cuándo y dónde bajará el Zonda
Las temperaturas máximas rondan los 30 ºC en Mendoza y el calor no da tregua por la tarde. Se espera que baje el Zonda.
Septiembre se despidió con jornadas primaverales y octubre comenzó con temperaturas estivales que parecen borrar la media estación en Mendoza. Según el pronóstico del tiempo de Defensa Civil, se esperan jornadas de calor y que baje el viento Zonda en los próximos días en distintos puntos de la provincia.
Cuándo y dónde bajará el Zonda en Mendoza
El Zonda se sentirá en Mendoza desde hoy. Según Defensa Civil, las primeras ráfagas llegarán cerca del mediodía a Malargüe y la zona de la cordillera del Valle de Uco. El fenómeno se extenderá hasta las 21.
El sábado el Zonda afectará gran parte de la provincia. A la madrugada llegará a la cordillera sur, en la mañana se sentirá en Malargüe y el sur del Valle de Uco. Al mediodía las ráfagas llegarán a Uspallata y el norte del Gran Mendoza. En la siesta el Zonda tomará más fuerza y las ráfagas alcanzarán los 60 kilómetros por hora en Malargüe. El pronóstico indica que también afectará a San Rafael y el Valle de Uco.
Pronóstico del tiempo
Según el pronóstico del tiempo de Contingencias Climáticas, el viernes el cielo estará algo nublado y se espera un ascenso de temperatura. Zonda en la precordillera y Malargüe. La máxima será de 33ºC y la mínima de 13ºC. El sábado el Zonda llegará a la precordillera y a algunos sectores del llano. En la cordillera se esperan nevadas. La máxima será de 33ºC y la mínima de 15ºC.
El domingo da un respiro, el cielo estará parcialmente nublado con vientos moderados del sur, también se esperan precipitaciones aisladas a primera hora y el ingreso de un frente frío. La temperatura máxima será de 19ºC y la mínima de 12ºC.
Los primeros días de la semana que viene vuelve la primavera con temperaturas agradables. El lunes se esperan heladas parciales y nublado en la cordillera. La máxima será de 20ºC y la mínima de 5ºC. El martes la máxima será de 24ºC y la mínima de 7ºC. Y el miércoles se espera un ascenso de temperatura: la máxima será de 28ºC.