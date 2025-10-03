Pronóstico: llega el viento Zonda a Mendoza y sube la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada con ascenso de la temperatura y una máxima de 33°.

El viernes 3 de octubre traerá otra jornada de calor en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la temperatura seguirá en ascenso, con una mínima de 13° y una máxima que alcanzará los 33°. El cielo estará algo nublado durante el día y las condiciones generales marcarán continuidad con el calor que ya se viene registrando desde mitad de semana.

Las recomendaciones ante la llegada del viento Zonda Embed - Recomendaciones Ante El Viento Zonda

La atención estará puesta en la presencia de viento Zonda, que afectará a la precordillera y a la zona de Malargüe. Además, en el Gran Mendoza el fenómeno se hará sentir durante la tarde, lo que podría generar reducción en la visibilidad y un ambiente más seco. En cordillera, en cambio, se prevé un panorama estable con nubosidad escasa.

Viento zonda kioscos de Maipú Este viernes habrá viento Zonda en la precordillera de Mendoza. Milagros Lostes - MDZ

El pronóstico para el fin de semana El fin de semana en Mendoza tendrá contrastes bien marcados. El sábado 4 de octubre seguirá el calor, con una máxima que rondará los 33°C y cielo algo nublado. El viento Zonda volverá a estar presente en la precordillera y también podría bajar a sectores del llano, mientras que en alta montaña se anuncian nevadas.