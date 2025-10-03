Presenta:

Sociedad

|

Mendoza

Pronóstico: llega el viento Zonda a Mendoza y sube la temperatura

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para Mendoza una jornada con ascenso de la temperatura y una máxima de 33°.

MDZ Sociedad

Mendoza tendrá un viernes caluroso con máxima de 33°.

Mendoza tendrá un viernes caluroso con máxima de 33°.

Milagros Lostes - MDZ

El viernes 3 de octubre traerá otra jornada de calor en Mendoza. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la temperatura seguirá en ascenso, con una mínima de 13° y una máxima que alcanzará los 33°. El cielo estará algo nublado durante el día y las condiciones generales marcarán continuidad con el calor que ya se viene registrando desde mitad de semana.

Las recomendaciones ante la llegada del viento Zonda

Embed - Recomendaciones Ante El Viento Zonda

Te Podría Interesar

La atención estará puesta en la presencia de viento Zonda, que afectará a la precordillera y a la zona de Malargüe. Además, en el Gran Mendoza el fenómeno se hará sentir durante la tarde, lo que podría generar reducción en la visibilidad y un ambiente más seco. En cordillera, en cambio, se prevé un panorama estable con nubosidad escasa.

Viento zonda kioscos de Maipú
Este viernes habr&aacute; viento Zonda en la precordillera de Mendoza.&nbsp;

Este viernes habrá viento Zonda en la precordillera de Mendoza.

El pronóstico para el fin de semana

El fin de semana en Mendoza tendrá contrastes bien marcados. El sábado 4 de octubre seguirá el calor, con una máxima que rondará los 33°C y cielo algo nublado. El viento Zonda volverá a estar presente en la precordillera y también podría bajar a sectores del llano, mientras que en alta montaña se anuncian nevadas.

El domingo traerá un cambio rotundo: con la llegada de un frente frío, la temperatura descenderá de forma notoria y la máxima apenas alcanzará los 19°C. Se espera cielo parcialmente nublado, algunas precipitaciones aisladas en las primeras horas y viento del sector sur, además de inestabilidad en cordillera.

Ya el lunes 6 de octubre las condiciones tenderán a mejorar nuevamente. Con cielo poco nuboso, el registro máximo se ubicará cerca de los 20°C, aunque la mínima bajará a 5°C y podrían darse heladas parciales en distintos puntos de la provincia.

Archivado en

Notas Relacionadas