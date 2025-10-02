El cine independiente dice presente en Mendoza: los estrenos que no te podés perder de esta semana
Si te gustan las películas de cine independiente, te contamos en esta nota todo lo bueno para ver en las salas mendocinas.
Más allá de la gran cantidad de películas comerciales que son esperadas con ilusión por los amantes del cine, todos los jueves las salas de cine independiente de Mendoza renuevan sus carteleras con propuestas diferentes. Si te gustan estos planes, tomá nota de todo lo nuevo que llega hoy.
Cine Club Stocco
Scarlet Street
Sinopsis: Christopher Cross es un simple cajero, infelizmente casado, cuya única pasión es la pintura. Una noche conoce a Kitty March, una atractiva buscavidas de la que se enamora y le hace creer que es un pintor de éxito. La chica y su novio Johnny, un tipo sin escrúpulos, aprovechan la ocasión para intentar explotar al pobre hombre, pues creen que sus cuadros valen mucho dinero.
Duración: 97 minutos
Género: Cine negro
Elenco: Edward Robinson, Joan Bennett, Dan Duryea, Jess Baker, entre otros.
Cine Universidad
Ubicación: Maza 250. Mendoza, Mendoza
Valor de la entrada: General: $3000 / Estudiantes y personal UNCuyo, jubilados/as: $2500
Belén
Sinopsis: Tucumán, Argentina, 2014; una joven ingresa a un hospital con un severo dolor abdominal, sin saber que está embarazada. Despierta esposada a la camilla y rodeada de policías. Es acusada de haberse provocado un aborto y, luego de dos años en prisión preventiva, es sentenciada a ocho años de prisión por homicidio agravado por el vínculo. Una abogada tucumana luchará por su libertad junto al apoyo de miles de mujeres y organizaciones, quienes se unirán para cambiar el curso de la historia.
Duración: 105 minutos
Género: Drama judicial
Elenco: Dolores Fonzi, Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinalli.
Cine Teatro Imperial Maipú
Ubicación: Pablo Pescara y J. D. Perón, Maipú
Valor de la entrada: $2.600
La casa de muñecas de Gabby
Sinopsis: Llega al cine la película de la exitosa serie donde Gabby se embarca en un viaje por carretera con su abuela Gigi al maravilloso paraíso urbano de San Gatisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de una excéntrica señora de los gatos llamada Vera, Gabby se embarca en una aventura en el mundo real para reunir a los gatitos de Gabby y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.
Duración: 858 minutos
Género: Animación
Elenco: Lalila Lockhart Kraner, Kristen Wiig, Gloria Estefan, entre otros.
Papá por dos
Sinopsis: Santiago (Benjamín Vicuña) sueña con formar una familia con Ana (Celeste Cid) y todo parece ir en esa dirección cuando ella le anuncia que está embarazada. El único problema es que también le cuenta que el papá, es su ex. Dispuesto a luchar contra todo por su amor, se queda al frente de esta extraña familia. Pero todo se complica cuando el ex de Ana, Pancho, se instala en la casa que comparten para ser parte del embarazo. La competencia entre ambos desatará una divertida guerra por ganar a Ana, donde no todo se vale.
Duración: 105 minutos
Género: Comedia familiar
Elenco: Benjamín Vicuña, Celeste Cid, Lucas Akoskin, Maria Gracia Omegna, entre otros.