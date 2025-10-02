Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 2 de octubre
Te contamos las mejores películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.
Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.
Qué películas estrenan hoy en los cines del país
Los Extraños: Capítulo 2
Sinopsis: Los Extraños han vuelto, más brutales e implacables que nunca. Cuando descubren que una de sus víctimas, Maya (Madelaine Petsch), sigue con vida, regresan para terminar lo que empezaron. Atrapada en una pesadilla sin fin y sin nadie en quien confiar, Maya se convierte en presa de una cacería macabra, mientras Los Extraños, movidos por una crueldad inexplicable y una sed inagotable de violencia, la acechan sin descanso, dispuestos a destrozar a cualquiera que se cruce en su camino.
Elenco: Madelaine Petsch, Richard Brake, Rachel Shenton, Brooke Lena Johnson, Froy Gutierrez, Florian Clare, Janis Ahern, Pablo Sandstrom, JR Esposito, Sara Freedland.
Duración: 96 minutos
Clasificación: N/A
Género: Terror, Thriller.
Animales peligrosos
Sinopsis: Sigue a Zephyr (Harrison), una surfista rebelde que es secuestrada por un asesino en serie obsesionado con los tiburones (Courtney). Retenida en su barco, debe escapar antes de que él lleve a cabo un ritual de alimentación a los tiburones que están abajo.
Elenco: Hassie Harrison, Jai Courtney, Josh Heuston, Ella Newton, Liam Greinke, Rob Carlton, Ali Basoka, Michael Goldman, Carly Haynes, Dylan Eastland.
Duración: 98 minutos
Clasificación: P-16
Género: Terror, Thriller
Dibujos imaginarios
Sinopsis: Cuando los peculiares dibujos de una niña cobran vida, dejando una estela de caos y polvo de lápices de colores, una familia en duelo tiene que unirse para luchar contra ellos.
Elenco: Tony Hale, D'Arcy Carden, Bianca Belle, Kue Lawrence, Kalon Cox, Jaxen Kenner, Genesis Rose Brown, Randa Newman, Allie McCulloch, Nadia Benavides.
Duración: 92 minutos
Clasificación: P-13
Género: Aventura, Fantasía, Comedia.