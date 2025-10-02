Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 2 de octubre

Te contamos las mejores películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en los cines del país Los Extraños: Capítulo 2 Sinopsis: Los Extraños han vuelto, más brutales e implacables que nunca. Cuando descubren que una de sus víctimas, Maya (Madelaine Petsch), sigue con vida, regresan para terminar lo que empezaron. Atrapada en una pesadilla sin fin y sin nadie en quien confiar, Maya se convierte en presa de una cacería macabra, mientras Los Extraños, movidos por una crueldad inexplicable y una sed inagotable de violencia, la acechan sin descanso, dispuestos a destrozar a cualquiera que se cruce en su camino.

Elenco: Madelaine Petsch, Richard Brake, Rachel Shenton, Brooke Lena Johnson, Froy Gutierrez, Florian Clare, Janis Ahern, Pablo Sandstrom, JR Esposito, Sara Freedland.

Duración: 96 minutos