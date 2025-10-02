Presenta:

Mdz Show

|

Películas

Llegan nuevas películas al cine: estos son los estrenos recomendados del jueves 2 de octubre

Te contamos las mejores películas que estarán disponibles en las salas de cine y sobre qué tratan.

Antonella Ramírez

Antonella Ramírez

Tremendos estrenos llegan al cine este jueves. / Archivo MDZ

Tremendos estrenos llegan al cine este jueves. / Archivo MDZ

Cada jueves, las salas de cine le dan la bienvenida a nuevas películas que son estrenadas en todo el territorio nacional. Terror, comedia, animación, drama y más son los géneros que pueden disfrutarse en la pantalla grande y aquí te contamos cuáles filmes estarán disponibles a partir de hoy en los cines comerciales.

Qué películas estrenan hoy en los cines del país

Los Extraños: Capítulo 2

Sinopsis: Los Extraños han vuelto, más brutales e implacables que nunca. Cuando descubren que una de sus víctimas, Maya (Madelaine Petsch), sigue con vida, regresan para terminar lo que empezaron. Atrapada en una pesadilla sin fin y sin nadie en quien confiar, Maya se convierte en presa de una cacería macabra, mientras Los Extraños, movidos por una crueldad inexplicable y una sed inagotable de violencia, la acechan sin descanso, dispuestos a destrozar a cualquiera que se cruce en su camino.

Te Podría Interesar

LOS EXTRAÑOS Capítulo 2 - trailer

Elenco: Madelaine Petsch, Richard Brake, Rachel Shenton, Brooke Lena Johnson, Froy Gutierrez, Florian Clare, Janis Ahern, Pablo Sandstrom, JR Esposito, Sara Freedland.

Duración: 96 minutos

Clasificación: N/A

Género: Terror, Thriller.

Animales peligrosos

Sinopsis: Sigue a Zephyr (Harrison), una surfista rebelde que es secuestrada por un asesino en serie obsesionado con los tiburones (Courtney). Retenida en su barco, debe escapar antes de que él lleve a cabo un ritual de alimentación a los tiburones que están abajo.

animales peligrosos pelicula
Un nuevo terror se acerca.

Un nuevo terror se acerca.

Elenco: Hassie Harrison, Jai Courtney, Josh Heuston, Ella Newton, Liam Greinke, Rob Carlton, Ali Basoka, Michael Goldman, Carly Haynes, Dylan Eastland.

Duración: 98 minutos

Clasificación: P-16

Género: Terror, Thriller

Dibujos imaginarios

Sinopsis: Cuando los peculiares dibujos de una niña cobran vida, dejando una estela de caos y polvo de lápices de colores, una familia en duelo tiene que unirse para luchar contra ellos.

dibujos imaginarios pelicula
La opci&oacute;n del cine para los m&aacute;s chicos.

La opción del cine para los más chicos.

Elenco: Tony Hale, D'Arcy Carden, Bianca Belle, Kue Lawrence, Kalon Cox, Jaxen Kenner, Genesis Rose Brown, Randa Newman, Allie McCulloch, Nadia Benavides.

Duración: 92 minutos

Clasificación: P-13

Género: Aventura, Fantasía, Comedia.

Archivado en

Notas Relacionadas