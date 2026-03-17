Las películas ganadoras del Oscar que la inteligencia artificial recomienda ver

La inteligencia artificial eligió las películas ganadoras del Oscar 2026 que más vale la pena ver. Los títulos y por qué las recomienda.

La 98ª edición de los Premios Oscar dejó películas ganadoras que vale la pena verlas cuanto antes. Cuando se le consulta a la inteligencia artificial cuáles son las tres películas más recomendables de esta edición, los títulos coinciden con los grandes protagonistas de la noche.

Tres películas ganadoras para ver según la IA One Battle After Another La película de Paul Thomas Anderson fue una de las grandes ganadoras de la noche llevandose un total de seis estatuillas, entre los que se incluye Mejor Película, Mejor Director y Mejor Actor de Reparto para Sean Penn, su tercer Oscar. La inteligencia artificial destaca que esta película es la más completa de la ceremonia ya que tiene "una producción con elenco coral, ambición narrativa y una puesta en escena visualmente impactante".

https://www.bbc.com/mundo/articles/cdren3n8xe4o Leonardo DiCaprio y Sean Penn protagonizan la gran ganadora de los Oscar 2026. Warner Bros Pictures Sinners La IA recomienda la película de Ryan Cooglercomo una de las mejores. Sinners tuvo un total de 16 nominaciones y se fue con cuatro estatuillas, entre ellas Mejor Actor Principal para Michael B. Jordan y Mejor Guion Original para el propio Coogler. Según la IA, esta película no puede faltar en las producciones para ver este año ya que es una de las propuestas más originales y audaces.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cgrdd4ykz4jo Michael B. Jordan ganó el Oscar a Mejor Actor por Sinners. Warner Bros Hamnet Jessie Buckley ganó el Oscar a Mejor Actriz Principal por esta producción que fue una de las favoritas de la crítica durante toda la temporada de premios. La IA la recomienda especialmente para quienes buscan un drama con actuaciones sólidas y una historia emocionalmente poderosa.