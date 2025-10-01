Comienza el Festival Internacional de Cine de la UBA con homenajes, estrenos y premios

Del 1 al 8 de octubre se desarrollará la tercera edición del Festival Internacional de Cine de la UBA (FIC.UBA 2025), un encuentro cultural que reunirá cineastas, estudiantes y público en general en torno a estrenos, retrospectivas y homenajes. Con entrada libre y gratuita, la programación se desplegará en distintas sedes de la Universidad de Buenos Aires.

El festival reafirma su compromiso con la creación audiovisual y suma este año un fuerte componente internacional. Entre las actividades más destacadas figura el homenaje por el 40º aniversario del Juicio a las Juntas, además de la entrega de premios que impulsarán la circulación global de nuevas producciones.

La Competencia Iberoamericana de Cortometrajes premiará con el Premio Distribución Festhome al mejor cortometraje argentino, asegurando un año completo de distribución internacional. A los estímulos económicos tradicionales se suman viajes internacionales para los proyectos ganadores de la Competencia Cortos UBA:

Estos reconocimientos buscan fortalecer la formación y el intercambio cultural de los nuevos talentos del cine.

Homenajes y figuras internacionales

El FIC.UBA 2025 rendirá homenaje a:

Graciela Borges, referente del cine, teatro y televisión argentinos, con más de 50 películas en su carrera. Se proyectará una selección de sus títulos más emblemáticos.

Asif Kapadia, director británico ganador del Oscar por Amy, que presentará en Argentina su nueva obra, 2073.

Juan Gatti, artista y diseñador argentino con una trayectoria internacional que abarca el cine, la música y el arte visual.

40 años del Juicio a las Juntas

En la Facultad de Derecho de la UBA se realizará un ciclo especial con tres películas que revisitan este hecho histórico fundamental para la democracia argentina:

Argentina, 1985, de Santiago Mitre.

El juicio, de Ulises de la Orden.

El Nüremberg argentino, de Miguel Rodríguez Arias.

El homenaje busca reconocer la labor de los jueces que encabezaron el proceso judicial más trascendente del país.

Programación especial y nuevas secciones

La edición 2025 suma propuestas innovadoras que amplían su alcance:

Competencia Graduados DIS, con largometrajes de egresados de Diseño de Imagen y Sonido.

HACK FIC.UBA, un laboratorio de innovación audiovisual junto al Festival de Málaga.

Primer Concurso de Ideas para largometrajes de ficción, destinado a estimular nuevos guiones.

Estreno del corto animado El día que me quieras. El viaje de Gardel, dirigido por Matías Mera.

Foco en Laura Casabé

El festival dedicará un espacio especial a Laura Casabé, cineasta argentina reconocida por su estilo innovador en el cine de género. Se proyectarán títulos como La valija de Benavídez, Los que vuelven y Álbum de familia, además de su aclamada La virgen de la tosquera.

El FIC.UBA 2025 propone así una programación diversa, que combina memoria histórica, formación académica y exploración creativa, consolidándose como un referente en el panorama audiovisual regional.