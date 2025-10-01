Organizaciones piden al Congreso de la Nación anular la terna para el Defensor de niños, niñas y Adolescentes

Unas 257 organizaciones pidieron al Congreso de la Nación, rechazar la terna de Defensor de niños, niñas y Adolescentes y abrir un concurso nuevo y transparente

Doscientas cincuenta y siete organizaciones de la sociedad civil presentaron hoy una carta ante el Congreso de la Nación para solicitar el rechazo de la terna propuesta por la Comisión Bicameral para el Defensor de niños, niñas y Adolescentes. El texto recuerda que la Defensoría, creada por la Ley 26.061, “tiene la misión de proteger a todos los niños sin distinción, y no puede convertirse en una caja política ni en una trinchera ideológica”.

Irregularidades señaladas en la Defensoría La carta enumera una serie de irregularidades durante el proceso de selección. Entre ellas, la existencia de antecedentes de postulantes que no se hicieron públicos, la publicación de órdenes de mérito con posterioridad a la definición de los nombres y la atribución por parte de la Comisión Bicameral de facultades no previstas por la ley al designar directamente defensores adjuntos. El documento también cuestiona incompatibilidades en los perfiles propuestos.

IMG-20250930-WA0203 Presentación de las firmas. Gentileza.

Cuestionamientos a los perfiles propuestos Las organizaciones objetaron las candidaturas de María Paz Bertero, propuesta como Defensora titular, y de Matías Robledo, postulado como Defensor Adjunto. Según el texto, ambos “carecen de trayectoria real en materia de infancia” y sus perfiles estarían “atravesados por una militancia ideológica ajena a los problemas.

En la presentación, las 257 entidades exigieron a los legisladores que no convaliden una terna ilegítima y reclamaron la apertura de un nuevo concurso, transparente, participativo e independiente. “La infancia no se negocia. La Defensoría debe ser de los niños, no de la política”, concluye el documento entregado en el Congreso de la Nación.